台南掩埋場核照　12萬票里長陳永和轟綠

陳永和拿出圖示痛批賴清德、黃偉哲在台南龍崎事業廢棄物掩埋場的立場。（中評社 趙家麟） 中評社台南12月21日電（記者 趙家麟）台南市里長選舉中第三高票、拿下近12萬張選票的里長陳永和，21日砲轟民進黨台南市長當選人黃偉哲，口說反對龍崎事業廢棄物綜合處理中心，但市府卻又重新核發許可證，痛斥民進黨政府賴清德、黃偉哲根本是“過河拆橋、見鬼啦，真是笑死人。



南區事業廢棄物綜合處理中心計劃建在台南市龍崎區的白堊土特殊自然地形景觀，引發地方環保團體的反對、長期抗爭。當地里長陳永和為此還投入此次台南市長選舉，一舉拿下第三高票，環保人士希望政府能重視近12萬票民意，阻擋相關工程。如今，黃偉哲尚未上任，環保團體已經槓上，且砲聲隆隆。



但即將換屆交棒的台南市府，卻以廠商向“中央農委會”申訴成功為由，決定依法重新核准廠商開發所需的水土保持計劃許可，立刻引來環保人士的抗議，痛批民進黨政府的“行政院長”賴清德、代理台南市長李孟諺是台南的罪人，矛頭還指向台南市全部五席綠營“立委”未盡監督之責。



黃偉哲21日上午公布最後一批新市府人事名單後，針對此事表示，他反對設置龍崎事業廢棄物掩埋場，新市政府將嚴格把關，不會輕易放水，也會向“中央”反應不准讓歐欣展延開發許可。同時，下週五也會利用和蔡英文見面的機會，表達地方的心聲。



但陳永和得知黃偉哲的回應後表示，除發表不自殺聲明，強調反對設置掩埋場，他怕被自殺，他十分不滿大罵根本是“裝肖”、“沒給你信”；陳永和批賴清德在台南市長任內反對，現在是“行政院長”卻又發照，黃偉哲在擔任“立委”任內也曾表達反對，但現在都核發許可證了，還在說反對？根本是過河拆橋。賴、黃都說反對，但這個政府卻核給開發許可？陳永和怒不可抑，痛斥這個政府還能信嗎？“你婆啦”、“是見鬼咧！”、“笑死人”。