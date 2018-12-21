外交部就美網絡安全上的錯誤言行發表談話

外交部就美在網絡安全問題上的錯誤言行發表談話（網絡圖片） 中評社北京12月21日電／外交部發言人華春瑩21日就美在網絡安全問題上的錯誤言行發表談話。



華春瑩表示，12月20日，美方捏造事實、無中生有，在網絡安全問題上對中方進行無端指責，以所謂“網絡竊密”為由對兩名中方人員進行“起訴”。此舉嚴重違反國際關係基本準則，嚴重損害中美合作，性質十分惡劣，中方對此堅決反對，已向美方提出嚴正交涉。



她說，中國政府在網絡安全問題上的立場是一貫的、明確的。中國是網絡安全的堅定維護者，一貫堅決反對並打擊任何形式的網絡竊密。中國政府從未以任何形式參與或支持任何人從事竊取商業秘密的行為。



華春瑩說，長期以來，美國有關部門對外國政府、企業和個人進行大規模、有組織的網絡竊密和監聽、監控活動，這早已是公開的秘密。美方以所謂“網絡竊密”名義對中方進行無端指責，純屬倒打一耙，自欺欺人。中方絕不接受。



“我們敦促美方立即糾正錯誤做法，停止在網絡安全問題上對中方的誣蔑抹黑，撤銷對中方人員的所謂起訴，以免對兩國關係以及雙方在相關領域的合作造成嚴重損害。中方將採取必要措施堅定維護中國的網絡安全和自身利益。”她說。



華春瑩說，英國等個別國家也在網絡安全問題上發表了誣蔑中國的言論，他們純屬無中生有、別有用心。我們絕不接受，堅決反對。我們敦促這些國家尊重事實，停止對中方的蓄意誣蔑，以免損害他們與中國的雙邊關係和重要領域合作。



（來源：新華網）