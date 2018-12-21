國辦印發指導意見加快發展體育競賽產業

中評社北京12月21日電／近日，國務院辦公廳印發了《關於加快發展體育競賽表演產業的指導意見》（以下簡稱《意見》）。



《意見》指出，發展體育競賽表演產業，對挖掘和釋放消費潛力、保障和改善民生、打造經濟增長新動能具有重要意義。要以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中全會精神，堅持“問題導向、市場驅動、融合發展、因地制宜”的原則，積極推進體育競賽表演產業專業化、品牌化、融合化發展，培育壯大市場主體，加快產業轉型升級，不斷滿足人民群眾多層次多樣化的生活需求，提升人民群眾的獲得感和幸福感。



《意見》提出，到2025年，體育競賽表演產業總規模達到2萬億元，推出100項具有較大知名度的體育精品賽事，打造100個具有自主知識產權的體育競賽表演品牌，基本形成產品豐富、結構合理、基礎扎實、發展均衡的體育競賽表演產業體系。



針對體育競賽表演產業發展現狀和問題，《意見》提出了三個方面的十四項政策舉措。一是豐富賽事活動，完善賽事體系。大力發展職業賽事，支持引進國際重大賽事，引導扶持業餘精品賽事，積極培育冰雪體育賽事，促進體育競賽與文化表演互動融合。二是壯大市場主體，優化市場環境。支持企業發展，鼓勵創新創業，培育中介機構，引導消費理念，改善消費條件。三是優化產業布局，加強平台建設。完善產業鏈條，健全產業標準，打造發展平台，深化國際合作。



為確保相關政策落實到位，《意見》從持續推進“放管服”改革，優化相關審批事項，建立行業信用體系，加強行業自律建設，完善相關投入機制，拓寬融資渠道等方面，明確了相關支持措施。《意見》要求強化各地區、各部門之間的協同配合，加強組織領導，形成工作合力，務求取得實效。



（來源：新華網）