奧運村街道“共商共治”進樓門

中評社北京12月21日電／昨天，奧運村街道召開黨政群共商共治2018年工程總結評議會，街道百餘名議事代表對2018年度街道黨政群共商共治工程各項目完成情況進行滿意度測評。隨著共商共治的不斷推進，如今三級議事平台已經向樓門延伸。



奧運村街道工委副書記蔣立榮介紹，目前，街道的三級議事平台已經逐步向樓門延伸。在街道議事，在社區議事，在小區議事，加上如今的在樓門議事，奧運村街道的共商共治再進一步，“這一步讓共商共治真正走到了居民中間，走到了鄰里之間，讓議事不僅成為居民參與社區建設的一個有效途徑，同時也成為增強社區凝聚力、居民歸屬感的一種有效方式。”蔣立榮說。



為社區老樓安裝便民扶手，是南沙灘社區今年的一項共商共治工程。本來是一件服務老年居民的好事兒，而實施起來卻並不容易。樓里的居民有持反對意見的，“安裝了扶手，樓道就變窄了，搬送大件東西上下樓肯定不方便。”



南沙灘社區黨委書記張驚制介紹，有了共商共治進樓門，這種反對意見就在樓門里進行“消化”了，樓門長主動承擔起了溝通解釋的職責，在很短的時間內就統一了整樓居民的意見，讓工程得以快速實施。“我老伴兒有風濕性關節炎，上下樓的問題就成了難事，這下好了，樓梯兩側都有扶手了，他能穩穩當當扶著。”南沙灘社區的一位居民說。



近年來，隨著共商共治的推進，更多的居民參與到社區建設中來。街道工委注重工作統籌、整合資源，讓共商共治成為辦實事、解難題的過程，並通過開展“婚姻家庭心理咨詢服務”“你幫我、我幫她助老愛老接力服務”“物業業主互信共治”“規範文明養犬推動鄰里和諧”等活動，將共商共治議事推入到了青年人、家庭主婦等人群之中，讓越來越多的人參與到了共商共治之中，同時也讓共商共治工程能夠惠及到更多人群，成為所有居民解決身邊難事的一個有效途徑。



據介紹，在奧運村街道，共商共治工程一直都得到居民的認可，但這些工程的後續維護問題卻一直是個“老大難”。而後續維護問題做不好，居民對共商共治工程的滿意度自然下降。



為了解決這個難題，奧運村街道今年讓共商共治再次“向前一步”，各個社區分別成立了社區居民自治隊，自治隊對社區相應的共商共治工程進行認領，負責其後續維護工作。這樣一來，既保證了共商共治工程能夠長時間地維持，也讓居民的滿意度保持不跌。



在昨天的評選中，所有工程項目的滿意度達到了100%，單一工程項目的滿意度最低也為98%。“只有讓越來越多的居民參與到共商共治之中，讓越來越多的居民在共商共治工程中滿意，我們的社會治理才能真正的做到向前一步。”奧運村街道辦事處主任韓軍說。



（來源：北京日報）