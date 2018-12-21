時力批兩岸一家親　柯：共存共容才是新思想

台北市長柯文哲。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北12月21日電（記者 鄭羿菲）針對時代力量“立委”林昶佐表達無黨籍台北市長柯文哲的兩岸一家親語調，應揚棄舊思想。柯文哲21日受訪時回應，民主自由是我們的核心價值，本就會有各種不同聲音。他重申，不管是九二共識，還是兩岸一家親，這個名詞已經在台灣被污名化，他丟出想新名詞的意見，怎麼做是看中央，也許大家要思考一個都能接受的方法，才是比較新的思想，他認為“這種共存共容也許才是比較新的思想”



2018雙城論壇晚宴上，柯文哲的致詞再次提到“兩岸一家親”、“兩岸同文同種，有共同的歷史與文化”等詞句。對此，在九合一選舉中與柯很親近的林昶佐並不贊同，他說，兩岸一家親是中國統戰用語，是舊時代的意識形態，呼籲柯文哲不要被舊時代意識形態誤導。



柯文哲21日出席“2018國際音響暨藝術大展”記者會後接受媒體訪問時回應，唉，他說台灣價值是民主、自由、多元、開放，特別是民主、自由是我們的核心價值，所以本來就會有各種聲音，他覺得透過不斷的對話代替對抗，不僅適用在兩岸，在國內也一樣。



媒體追問兩岸一家親是舊思維嗎？柯文哲先嘆道，他也不會講，之後他接著說，所以昨天他就講，不管是“九二共識”還是“兩岸一家親”，這個名詞已經在台灣被污名化，坦白說不管用哪個名詞都很難用，也許大家要思考一個都可以接受的方法，每一方都有他的堅持，在大家都堅持的狀態下，如何妥協出一個方案，他認為“這種共存共容也許才是比較新的思想”。



被問到表達兩岸關係要想個新名詞，而陸委會表達這是中央職權，會不會有被打臉的感覺？柯文哲說，也不會啦，其實就是這樣，我們只是丟出這個意見，要怎麼做是中央要去想想看。



媒體追問，外界解讀柯文哲企圖創造新名詞是要搶兩岸話語權？柯僅表示，目前其實城市交流還是有一些前提，我們要嘛就不要辦，要辦總是要克服困難去處理。