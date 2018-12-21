2020不再續任“立委”？王金平證實

王金平。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北12月21日電（記者 黃筱筠）前“立法院長”、中國國民黨不分區“立委”王金平今日再度被問到是否有意參選2020時表示，“我說緣，緣成熟就會宣布未來怎麼走，現在還沒成熟要看看緣的變化”。他強調，由上蒼來決定，上天對於人民聲音祂聽得到，“就是以民意為主，也就是要民意做決定”。



媒體追問你真的不留“立法院”嗎？他表示，這麼久了，留給別人繼續努力。



王金平昨日自爆，馬英九曾邀他擔任副手，但他認為，“當“副總統”不如留在“立法院”，“要選“副總統”不如選“總統”。王今日下午出席“立法院”厚生會交接典禮後，受訪做上述表示。



厚生會現任會長為當選台中市長的“立委”盧秀燕，她也將交接給國民黨“立委”蔣萬安。



王金平雖然說要不要選2020隨緣，但下個月也將出新書《橋》，被問及書名，他說，你們熟悉一句話“船到橋頭自然直”，國家很多問題我們期待解決好，讓這些意見未來的國家領導處理，這個國家整合後會更和平、和諧，更為安定進步。



他強調，他講過三項最主要的面向，首先就是追求“國家安全”，安全多面向，包括：主權、經濟、財政、金融、科技，樣樣都是“國家安全”範圍。其次是“國內”要和諧、和解，對外處理兩岸關係才能有一致立場團結在一起，像現在是你反對我，我反對你，都沒有坐下來溝通、討論的機會。第三是追求經濟的發展，這是民眾期待，也是最需要，未來可以往這方面去思考，“那我當成一個橋，是各方面橋樑，也可以提供給未來領導”。



但媒體則說，這樣聽起來像是要選“總統”？王金平則說，“我說緣，緣成熟就會宣布未來怎麼走”。



媒體詢問橋是“喬事情”？王金平也說，你要怎麼解釋都可以，但是正面一點比較健康。



國民黨主席吳敦義也舉辦感恩餐會，王金平表示，那很好啊，應該去跟人家感謝。這是吳參選“總統”的起手式嗎？他表示，很好啊，真的這樣大家都要覺得高興，黨裡面大家踴躍出來參與提名競逐，這是黨很重要、重視的作法。他接著說，三年前只有洪秀柱出來登記要參選，只有一個人，沒有人要出來啊，今年吳主席要出來大家會覺得很高興，黨給大家希望。



根據“台灣新國策智庫”民調無黨籍台北市長柯文哲若出來選2020，幾乎其他人都選不上，那你要選嗎？王則說，“我無法回答”。