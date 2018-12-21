扁智庫民調柯勝藍綠　柯文哲：不知有啥陰謀

台北市長柯文哲。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北12月21日電（記者 鄭羿菲）針對扁系“新台灣國策智庫”民調中，無黨籍台北市長柯文哲在2020橫掃藍綠政治人物，柯文哲21日受訪時笑說，人家對你好不一定真的想對你好，後面不知道有什麼陰謀。



扁系凱達格蘭基金會“新台灣國策智庫”20日公布民調，其中2020大選中，柯文哲對上蔡英文、中國國民黨主席吳敦義時，分別獲得53.3%、19.1%、14.1%的支持度，即便民進黨換上“行政院長”賴清德、國民黨換上新北市長朱立倫，柯文哲依然大勝10%以上，可說是橫掃藍綠。



柯文哲21日出席“2018國際音響暨藝術大展”記者會後接受媒體訪問時，被問到對此份民調的看法，他表示，呃，民調就是這樣嘛，看看就好。被問到是不是橫掃藍綠了？柯文哲依舊打哈哈說，他被藍綠橫掃才差不多。



媒體追問“新台灣國策智庫”是屬於親民進黨的民調，柯文哲認為，他想這樣，那個是給晚上政論節目去討論的，我們就不要多做解釋。



媒體並不放棄，再次追問這份親綠的民調是不是在排擠蔡英文，讓蔡英文沒辦法尋求連任？柯文哲笑說，他也不想再去講太多陰謀論，所以人家對你好，不一定真的想對你好，後面不知道有什麼陰謀。



被問到蔡英文、吳敦義都比不過柯市長，柯文哲先是沈默了2秒，接著才欲言又止地說，其實⋯，算了，不講了。柯文哲隨即不再回覆其他提問。