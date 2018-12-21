拒簽馬和解聲明　王金平：沒關說為何要道歉

王金平。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北12月21日電（記者 黃筱筠）馬英九出版新書《八年執政回憶錄》，其中對於“馬王政爭”提及曾經有和解書要給前“立法院長”、中國國民黨不分區“立委”王金平簽署。王今天受訪證實，當時確實有這麼一回事，但是他為什麼沒有簽，因為好像是說他關說，“但是我沒有關說為什麼要簽，我沒有關說為什麼要道歉”。



王金平下午出席“立法院”厚生會交接典禮後，受訪做上述表示。



厚生會現任會長為當選台中市長的“立委”盧秀燕，她也將交接給國民黨“立委”蔣萬安。



馬英九在回憶錄中透露，當年，他主動提出一個聲明稿，建議馬、王兩人聯合舉行記者會，王金平為了關說案、馬英九為了造成政局紛擾，同時向社會道歉；連戰、吳伯雄兩位大老都表明很支持這個聯合聲明，會一同出席記者會，但這個和解方案最後觸礁。



媒體詢問會去看馬英九新書？王金平說，應該會吧！但還沒有看，他不知道有什麼不公平，尊重馬英九的講法，他昨天就說了每個人都可以有角度看事情批評事情，我們總是給人一定尊重。



馬英九提到馬王政爭讓太陽花事件無法收拾？王金平表示，“我不是做如是觀”，尊重馬英九的看法，但是一碼歸一碼，當時是不滿國民黨召委，才讓學生不滿衝進議場前面，議場玻璃被打破進去裡面，他們進來發現裡面這麼好就離開。



馬英九新書也提到兩度拒絕擔任馬副手，王金平證實，第一次是馬英九親自請他當時的秘書長詹春柏來談，一直到當年6月底，如果不答應再找人，最後是找蕭萬長擔任副手；2011年馬英九也請廖了以邀集地方人士、議長等到他南部的家，那是舊曆的元月4日，馬提供兩項職位，一個是“副總統”一個是“立法院長”，“我當時沒回答，慢慢考慮”，當年馬英九好意，“我也謝謝他看重我”。