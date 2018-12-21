趙少康：小心太陽花反噬民進黨

中評社台北12月21日電／資深媒體人趙少康今天在台灣蘋果日報發表評論文章說，18日晚上“行政院”前院長江宜樺受邀到台大政治系演講，7時開始講，7時25分即被鬧場人士打斷，指責江是“院長下令，警察打人”的元兇，必鬧之而後快，連江宜樺在黑板上寫“請理性”，都被擦掉甚至搶走粉筆，這種行為已經嚴重到犯了《刑法》的強制罪。



文章說，2014年318，太陽花學運佔領了“立法院”，到了323，變本加厲要夜襲攻進“行政院”，“立法院”被攻佔6天，成為無政府狀態，少部分人固然抱著看好戲的起鬨心態，大部分人還是不能認同這種非理性作法，“立法院”是“國會”，有其莊嚴性，豈可如此被任意踐踏羞辱，但因為“立法院”是民意機構，加上民進黨“立委”曲意護航，院方也就睜一隻眼閉一隻眼，假裝看不到混過去，而學運人士佔據“立法院”時間久了，一方面師老兵疲，一方面話題已不新鮮，遂想進攻“行政院”，“行政院”不是“立法院”，豈容你任意入侵，如當晚“行政院”被學運人士成功霸佔，不僅顏面盡失，且會成為國際笑柄，對主政者而言必是是可忍孰不可忍，當然要設法排除，不可能讓其得逞。



試想如果今天藍營人士以“促轉會”已自甘淪為東廠，委員們懷著報仇心態，假借轉型正義之名，實以鬥爭國民黨為能事，且九合一選舉民進黨大敗，最新民意已經定了“促轉會”死罪，而“促轉會”居然不知悔改，還大剌剌召開記者會要“改鑄銅板、拆除銅像、撤除儀隊”，乃號召反對人士在夜間集結，進攻“行政院”，表達最深沉的抗議，你認為賴清德會容忍嗎？你認為“行政院”不會動用警力排除嗎？在排除過程中，不會有人受傷嗎？那賴清德是不是要背負“院長下令，警察打人”的罪名呢？還是賴清德一看苗頭不對，趕快辭職拔腿就跑呢？