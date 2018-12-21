八百壯士出招　發動全民參加元旦升旗方

吳斯懷。（中評社 資料照） 中評社台北12月21日電（記者 倪鴻祥）前陸軍退役中將，八百壯士捍衛中華協會理事長吳斯懷今天下午透過電話向中評社表示，這次縣市選舉期間全台藍營造勢會場都是旗海飄揚，為進一步凝聚全民“愛國心”，將在2019元旦早上於各縣市號召軍公教警消和一般民眾一起參加升旗典禮。



吳斯懷下午在新北市三峽走訪基層，他透過通訊群組發布八百壯士的號召令，發起“元旦全民參加升旗典禮、凝聚‘愛國心’一起拚經濟”活動，並接受中評社電話訪問說明計劃。



吳斯懷表示，這次九合一選舉，整個全台縣市的藍營候選人，每個造勢場子參與民眾都是手持國旗，到處旗海飄揚，顯示這是對“國家”、‘國旗”的“愛國心”，所以“八百壯士” 決定發起元旦升旗活動。



他說，這個構想已經和國民黨主席吳敦義討論過並獲得支持，2019年元旦當天上午，全22縣市裡，15個藍營執政縣市會由縣市政府舉行元旦升旗典禮，所以該縣市的民眾可以一起參加藍營縣市政府的元旦升旗。



他強調，這個活動不分藍綠，因為大家都是“中華民國國民”，一些少數人的意識形態他就不去評論，但至少“台獨”是絕對沒有市場的，這次的選舉結果也很清楚的反應出這一點。



他告訴中評社，這次九合一選舉，國民黨大勝的主因是大家“討厭民進黨”，另有一個原因是大家並非相信某些政治人物，而是相信國民黨不搞“台獨”，會以經濟民生為主，選後不只藍營勝選的縣市，就連綠營勝選的縣市，也都表明不要談意識形態，要發展經濟民生，願意在兩岸關係上與大陸和平交流，共榮互利，所以台灣的民意已經不分藍綠，都希望兩岸和平發展以經濟民生為主。



他指出，大陸方面近來也在談，希望兩岸共榮互利，和平發展深化交流，這應是兩岸人民最大公約數，也是台灣人民的心聲，所以這次發起的活動有多重涵義，即“愛國心”、“愛國旗”，大家把統獨意識先拿掉，凝聚“愛國心”一起拚經濟。



吳斯懷說，發揮“愛國心”不分藍綠，所以很希望綠營執政6縣市及無黨籍的台北市也能舉辦元旦升旗典禮，但如果這些縣市無意尊重“中華民國”的“青天白日滿地紅”旗幟的話，綠營執政的縣市，就會由該國民黨縣市黨部選定一個合適的場地舉辦元旦升旗活動，讓大家凝聚“愛國心”。