大華網：遠離社會的“促轉會”找不到正義的路

中評社香港12月21日電／大華網路報今天專欄文章說，清算國民黨黨產以及推動轉型正義其實是民進黨第一次執政後心中念茲在茲的工作，過去是因為“立法院”中居於少數而無法遂行，2016年全面執政，民進黨自以為拿到了民眾的全面授權，於是在“立法院”強行通過不當黨產條例以及促進轉型正義條例，並且依據這兩個條例成立相應的執行機關。這兩個條例，表面上看是針對國民黨，但實際上是劍指“中華民國”。



民進黨大概以為，國民黨是創建“中華民國”的政黨，只要把國民黨污名化以及毀滅之後，“中華民國”也就失去了靠山。民進黨的轉型正義，也是針對國民黨執政時期，而刻意不談日據時期以及原住民的轉型正義。換言之，民進黨政府雖然口說轉型正義的目的是真相與和解，但其實只是想解心頭之恨與鬥爭而已。



文章說，轉型正義追求真相與和解，相信社會不會有太大的反對，但民進黨政府的手段卻隱藏不住其仇恨與鬥爭的動機。轉型正義成功與否，不是只靠條例或機關，而是要看其人事的安排。民進黨政府找了黃煌雄來當“促轉會”主委，本來是一著好棋，只可惜民進黨政府只是想拿他來當看板而已，甚至連公文都不經其手。“促轉會”副主委張天欽在內部會議中以東廠自居，並且鎖定侯友宜為打擊目標，這種自甘墮落的做法，連自己人都看不下去而對外爆料。不只張天欽，“促轉會”委員也缺少包容性與代表性，幾乎都是具有強烈意識型態者。由此可知，民進黨自始就不是以真相與和解為目標，而是要藉此鬥爭國民黨並打擊“中華民國”的正當性。簡單來說，這是一個以意識型態來主導運作的機關。