陳思宇與柯同框搶鏡　電器業龍頭廖全平相挺

左起北市觀傳局長陳思宇、“國策顧問”廖全平、台北市長柯文哲。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北12月21日電（記者 鄭羿菲）台北市“立委”補選，無黨籍台北市長柯文哲推出“柯家軍”、北市觀傳局長陳思宇出戰，讓綠白合作正式破局，而台北市商業電器同業公會21日舉辦“2018國際音響暨藝術大展”記者會上，不僅柯文哲親自參加，陳思宇也出席，而“國策顧問”、北市電器商業同業公會理事長廖全平也當場“預祝陳思宇高票當選”，瀰漫濃厚的政治味。



柯文哲與陳思宇21日連袂出席2018國際音響暨藝術大展，而柯文哲在致詞時，也都只稱讚廖全平在國際飯店辦音響展的點子出乎意料，並笑說市長的薪水不多，只買得起800元的喇叭，但上次試聽百萬喇叭，真的差很多，一分錢一分貨。而陳思宇在記者會從頭至終都沒有致詞或發言，但從活動開始，全程都緊黏著柯文哲搶鏡頭，引起高度關注。



廖全平對柯文哲則高度讚賞，廖致詞時笑說，自從他接任理事長後，幾乎每個月都會辦活動，而每次都很成功，“因為最重要是有我們柯市長加持，所以人潮特別多”。而在記者會過程中，廖全平也與陳思宇交頭接耳了幾次，並在致詞時脫口而出，“預祝陳思宇高票當選”，顯見雖然蔡英文在20日出席音響展開幕式，但廖全平仍愛屋及烏，力挺柯家軍。



不過，廖全平在台北市長選戰中，本就是力挺柯文哲的，柯在11月22日舉辦舉辦各行各業挺柯P記者會時，廖全平就出席力挺被藍綠夾擊的柯文哲，因此此次“預祝”柯家軍陳思宇當選，也就不令人意外了。