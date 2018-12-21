富權：王金平不屑“立法院長”志在更上層樓

王金平 中評社香港12月21日電／國民黨未勝先驕，各位“天王”提前開跑。



澳門新華澳報今天發表富權的文章說， 馬英九出書，對“馬王政爭”及“太陽花學運”有所反思，似乎是希望能尋求到黨內“淺藍”和“深藍”的諒解，以利於他再次出戰“總統”大選；但他卻對是否參選“二零二零”沒有直接回應，因而可能是在估量中，形勢“是否有利於吾乎”？吳敦義對國民黨的候選人在“九合一”選舉中取得比預料更佳的成績，忘乎所以，以為這是他操盤有成的結果，而絲毫沒有認知到，這只不過是選民們“討厭民進黨”所致，並非是不思改革的國民黨的成就，再加上由於韓國瑜大贏，沒有收到他的“母豬論”的負面影響，這使他感到自己已經鑄有“金剛不壞”之身，代表國民黨出戰“總統”大選“非我莫屬”。



朱立倫不但是輔選侯友宜有功，而且大多數國民黨縣市長當選人是“朱家軍”，因而他忘記了自己在四年前的“九合一”選舉中險勝，在兩年前的“總統”大選中慘敗的尷尬境況，而且也因為操作“防磚”、“換柱”而得罪了深藍選民，對“二零二零”表達了強烈的企圖心，昨日更是說出了口，表達了再次出征參選之意，因而是國民黨諸“天王”中，首個明確表態者。不過，隨即被王金平“打破紀錄”，其昨日在一場論壇上致詞時，突然表示，“要我在立法院，這條路大概不會了”，該換人去做做了；及馬英九曾經兩次都要他當“副總統”，“為什麼我不要？”要當“副總統”不如在“立法院”的講話內容，讓人驚覺，在二零二零年已經七十九歲的王金平，竟然是“老驥伏櫪”，並在探討出戰的可行性進行“火力偵察”。



實際上，本來人們還以為王金平是有志於重返“立法院長”的王位。但由於他早已脫離家鄉，也很久沒有進行選民服務，因而收到“單一選區兩票制”選制的束限，而不可能回到原高雄縣參加“區域立委”選舉，只能是繼續循“不分區立委”的方式參選並當選，比藉著國民黨可能會取得過半議席，而再次當選“院長”。



在這次“九合一”選舉中，國民黨縣市議員候選人的當選率很高，這本來就讓民進黨“立委感受到嚴重的威脅，而且昨日親民進黨的《新台灣國策智庫》公佈的民調更是指出，在二零二零年的“立委”選舉中，將有百分之二十三點一的選民支持國民黨的候選人，支持民進黨候選人的選民只有百分之十六點九。但也有百分之二十二點三的選民支持第三勢力的候選人。如果屆時國民黨策略得宜，爭取到第三勢力“立委”的支持及合作國民黨“立委”就可當選“立法院長”，因而許多人都認為這是今年已經七十七歲的王金平最佳歸宿。