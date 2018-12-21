尚毅夫：王金平應該就是要參與2020大選

尚毅夫。（中評社 資料照） 王金平。（中評社 資料照） 中評社台北12月21日電／國民黨籍前“立法院院長”王金平參不參2020大選，一直引發外界揣測。昨日王金平受訪時表示，一切隨著因緣走，還說：“選副總統”不如“選總統”。根據親綠網媒《放言》21日報道，資深媒體人尚毅夫私下向媒體友人證實，王金平應該就是要選“總統”。



根據報道，早於九合一大選後，尚毅夫獨家專訪王金平就已透露端倪，12月6日尚毅夫撰文〈王金平選後首次訴說輔選大勝心聲 選“總統”？“就隨因緣走吧！”〉，文中即指出王金平沒有排除選“總統”的可能性。



當時尚毅夫分析，韓國瑜贏得高雄市長選舉，王金平選舉過程中，整合台中市、彰化縣地方力量，盧秀燕和王惠美雙雙當選；協調張麗善的副手搭檔、負責溝通台東縣前議長吳俊立全力挺饒慶玲、請託澎湖縣前“立委”林炳坤支持賴峰偉，都拿下勝選，王金平也再次受到矚目；許多王金平素有交情的地方人士，口頭不說但都積極準備，若王金平決定參選，就會火力全開力挺。



報道指出，至於現階段王金平意向為何？王昨日受訪時表示，一切隨著因緣走，因緣走到什麼程度，該做什麼決定，他就會做決定，還說：“選副總統”不如“選總統”，是否代表參選2020成定局，資深媒體人尚毅夫私下透露，王金平應該就是要選“總統”。

