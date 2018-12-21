兩岸論述新名詞　柯文哲：城市交流仍有前提

中評社台北12月21日電／台北市長柯文哲昨天表示，希望想出台北和上海雙方都能接受的“新名詞”。對此，柯文哲今天說，其實目前城市交流仍有些前提，“要嘛就不要辦，要辦你總是要克服困難去處理”。



柯文哲昨天在“台北上海城市論壇”開幕式後受訪表示，他先前向上海市台灣事務辦公室主任李文輝表達立場，希望想出雙方都能接受的新名詞，以對話代替對抗。



不過，大陸委員會發言人邱垂正回應指出，兩岸關係及政策是“中央政府”職權，兩岸城市交流應“少一點政治，多辦一點正事”。



中央社報道，對此，柯文哲下午出席“台北國際音響暨藝術大展”時受訪表示：“我們只是丟出這個意見，要怎麼做，其實是中央要去想想看。”



媒體詢問柯文哲，有人解讀他此舉是企圖創造新名詞，奪取兩岸話語權，他怎麼看。



柯文哲坦言，其實目前城市交流“還是有些前提”，“要嘛就不要辦，要辦你總是要克服困難去處理”。



他表示，不管是“九二共識”或“兩岸一家親”，這2個名詞在台灣已經被汙名化，“不管用哪一個名詞都很難用”，“也許大家要去思考一個可以大家都可以接受的方法”。



柯文哲指出，現在每一方都有他的堅持，在大家都堅持的狀態下，如何妥協出一個方案，這種共存共容也許才是比較新的思想。



對於時代力量“立委”林昶佐認為，柯文哲應揚棄“兩岸一家親”舊思維，柯文哲表示，台灣價值是民主自由、多元開放，特別是民主自由，是我們的核心價值，因此本來就一定會有各種聲音；希望以對話代替對抗，這不僅適用在兩岸，其實在國內也是一樣。



另外，“新台灣國策智庫”民調顯示，近5成民眾支持柯文哲參選下屆“總統”，媒體問柯文哲，他怎麼看自己“橫掃藍綠”的支持度。



柯文哲回應說，民調就是這樣，看看就好，“我被藍綠橫掃還差不多”。