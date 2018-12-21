賴清德視察金門大橋進度　打趣王金平應來看

賴清德今日特別前往金門大橋視察工程進度。（中評社） 中評社台北12月21日電(記者 高易伸)“行政院長”賴清德今日上午前往金門視察金門大橋工程進度時表示，金門大橋除可串連大小金門，對台灣工程及風力發電產業也具重大意義，要求“國發會”、“交通部”與金門縣政府持續合作，讓金門大橋能如期如質完工；期盼藉此串聯大小金門的醫療、水電等，讓整體經濟效益得到更大發揮。



金門大橋工程進度達31%，預計2021年完工。



此外，針對“立法院”前院長、中國國民黨立委王金平明年1月要出書，書名是“橋”，賴清德還建議王金平可以來看金門大橋。



賴清德今天帶著“行政院秘書長”卓榮泰、“政務委員”陳美伶、“國安會”諮詢委員邱太三等人視察金門大橋，金門副縣長吳成典、“立委”暨準縣長楊鎮浯也全程參與陪同。



賴清德表示，金門大橋除了連結小金門與大金門，對於大、小金門具有重要意義。他指出，金門大橋全長5.4公里，有4.77公里在海上，最深到23公尺，除了要面對氣象、海象條件困難，另外還探鑽打到深潮區23米深的花崗石岩內，要打到完成這個艱鉅工程，未來金門大橋順利完工後，台灣公共工程建設的專業度，將往前提升一步。



賴清德指出，他會要請“國發會”及“交通部”與金門縣政府合作，持續支持工作團隊如期如質完工，將這條金門大橋建造起來，達到當初興建的目標，除了給小金門鄉親一條更安全的道路，也能讓大、小金門串聯，使整體的經濟效益得到更大發揮，不管是醫療、水電或各種功能，都能一併完成。有關未來的楊鎮浯縣長所要求的小金門發展計劃，也請金門縣政府好好擬定，相信“國發會”一定會大力支持。



賴清德強調，金門大橋的完工對台灣風力發電產業也有意義，未來再生能源會以等比級數速度進步，台灣再生能源剛起步，特別是風力發電，而離岸風電的電機組約有百米長度與高度，且延伸至深水區，這都需要相關技術。“行政院”期待風力發電產業的發展不僅滿足台灣電力需求，還能組成“國家隊”推動至“國外”，金門大橋也是風力發電產業未來發展的試金石，意義重大。