內蒙古銀行原董事長楊成林被判死緩

中評社北京12月21日電／內蒙古自治區包頭市中級人民法院21日公開宣判內蒙古銀行股份有限公司原黨委書記、董事長楊成林受賄、貪污、挪用公款案，對被告人楊成林以受賄罪判處死刑，緩期二年執行，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產，在其死刑緩期執行二年期滿依法減為無期徒刑後，終身監禁，不得減刑、假釋；以貪污罪判處有期徒刑十一年，並處罰金人民幣六十萬元；以挪用公款罪判處有期徒刑十五年，決定執行死刑，緩期二年執行，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產，在其死刑緩期執行二年期滿依法減為無期徒刑後，終身監禁，不得減刑、假釋。對扣押在案的楊成林犯罪所得依法予以追繳，不足部分繼續追繳。



新華社報道，包頭市中級人民法院經審理查明：2000年至2013年，被告人楊成林利用擔任呼和浩特市商業銀行股份有限公司黨委書記、董事長、行長和內蒙古銀行股份有限公司黨委書記、董事長等職務上的便利，為他人謀取利益，單獨或者夥同特定關係人楊海、張婷索取、非法收受他人財物共計3.07億餘元；以支付工程款、報銷會議費的名義貪污公款628萬餘元；夥同楊海等人多次挪用公款共計2.92億餘元歸個人使用，進行營利活動。其中，楊海參與受賄1.41億餘元，參與挪用公款2.57億餘元；張婷參與受賄800萬元。



包頭市中級人民法院認為，被告人楊成林作為國家工作人員，利用職務上的便利，單獨或夥同被告人楊海、張婷索取、非法收受他人財物，為他人謀取利益，數額特別巨大，其行為構成受賄罪。楊成林利用職務上的便利，騙取公共財物，數額特別巨大，其行為構成貪污罪。楊成林利用職務上的便利，夥同楊海等人挪用公款歸個人使用，進行營利活動，情節嚴重，其行為構成挪用公款罪。楊成林犯數罪，依法應數罪並罰。公訴機關指控的事實清楚，證據確實、充分，指控罪名成立。楊成林受賄數額特別巨大，並有部分事實係索賄，犯罪情節特別嚴重，社會影響特別惡劣，給國家和人民利益造成特別重大損失，論罪應當判處死刑。鋻於其揭發他人犯罪線索，有立功表現；到案後主動供述未被掌握的貪污事實，係自首；如實供述未被掌握的部分受賄犯罪事實；認罪、悔罪，具有法定、酌定從輕處罰情節，故對其判處死刑，可不立即執行。同時，根據楊成林受賄犯罪的事實、性質、情節等情況，決定在其死刑緩期執行二年期滿依法減為無期徒刑後，終身監禁，不得減刑、假釋。



包頭市中級人民法院對同案被告人楊海以受賄罪、挪用公款罪判處有期徒刑十九年，並處罰金人民幣三百萬元；對同案被告人張婷以受賄罪判處有期徒刑五年，並處罰金人民幣七十萬元。