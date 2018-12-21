全國人大外事委員會就美國涉藏法案發表聲明

中評社北京12月21日電／美東時間12月19日，美國國會“2018年對等進入西藏法案”經美國總統簽署成法。該法案詆毀中國西藏對外開放政策，以所謂“對等原則”鼓噪對有關中方官員採取歧視性簽證政策，違背國際關係基本準則，粗暴干涉中國內政，傷害中國人民的感情，並向“藏獨”勢力發出嚴重錯誤信號。中國全國人大對此表示強烈憤慨和堅決反對。



西藏事務純屬中國內政，不容任何外國勢力干涉。中國西藏和其他四省藏區對各國人士是開放的。2015年以來僅美國訪藏人員就將近4萬人次，其中包括中國全國人大接待的多批美國國會議員代表團。同時，由於當地特殊的地理和氣候條件等因素，中國政府依法依規對外國人入藏採取一定管理措施，這是完全必要、無可厚非的。美方有關法案對中方的指責罔顧事實、充滿偏見，我們對此絕不接受。如果美方將該法付諸實施，必將給兩國各領域交流合作包括雙方立法機關交往帶來嚴重損害，中方也必將採取有力措施堅決維護自身利益。



中國對外開放的大門只會越開越大，西藏也會越來越開放。中方歡迎更多外國人士到中國西藏地區訪問、旅遊、經商，這一政策不會改變，但前提是必須嚴格遵守中國法律和相關規定、履行必要手續。



我們敦促美方充分認清涉藏問題的高度敏感性，切實恪守在涉藏問題上作出的承諾，停止利用涉藏問題干涉中國內政，同時採取有效措施消除上述法案帶來的不利影響，更不得實施該法，以避免嚴重損害中美關係和兩國在重要領域的合作。