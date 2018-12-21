星島：美加息港不跟　難望放寬樓按

中評社香港12月21日電／美國聯邦儲備局不理會總統特朗普的多番警告，按原定步伐加息四分一厘，美股單日轉向，歐亞股市跟隨美股下跌；不過，聯儲局預告明年加息步伐會放緩，態度比以前“鴿”，不會構成市場長期恐慌，而本港加息的壓力亦有望減輕。



星島日報今天社論說，聯儲局二十八年來加息七十六次，只有兩次在美股下跌期間，上一次要追溯到十四年前。跌市加息，華爾街自然不好過，杜瓊斯工業平均指數收市跌至今年新低。



由於去年底的減稅刺激效應已經消化得七七八八，商品、房屋市場和企業盈利前景亦不再如以往樂觀，華爾街希望聯儲局停止加息來“救市”。好大喜功的特朗普固然無論經濟好壞都要聯儲局“打補針”，在聯儲局星期二開會前還發推文促其不要“犯錯”，連《華爾街日報》都表明希望加息周期完結。



比起今年九月加息時的公布，聯儲局今次調低了今年的經濟增長預測，由百分之三點一降到百分之三，對明年的增長預測亦調低兩個百分點，去到百分之二點三。再加上油價下跌調低通脹預測，提供了放緩加息的空間。



聯儲局預告明年放緩加息步伐，由九月時預告的三次減為兩次，今年聯儲局每隔三個月就加一次息，預期明年會隔半年才加一次，到後年再加一次就可能停止。