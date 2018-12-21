人民幣對美元匯率中間價上調111個基點

中評社香港12月21日電／來自中國外匯交易中心的數據顯示，21日人民幣對美元匯率中間價報6.8825，較前一交易日上調111個基點。



新華社報道，中國人民銀行授權中國外匯交易中心公佈，2018年12月21日銀行間外匯市場人民幣匯率中間價為：1美元對人民幣6.8825元，1歐元對人民幣7.8848元，100日元對人民幣6.1905元，1港元對人民幣0.87932元，1英鎊對人民幣8.7200元，1澳大利亞元對人民幣4.8988元，1新西蘭元對人民幣4.6646元，1新加坡元對人民幣5.0252元，1瑞士法郎對人民幣6.9744元，1加拿大元對人民幣5.0991元，人民幣1元對0.60698馬來西亞林吉特，人民幣1元對9.9214俄羅斯盧布，人民幣1元對2.0909南非蘭特，人民幣1元對163.27韓元，人民幣1元對0.53370阿聯酋迪拉姆，人民幣1元對0.54523沙特里亞爾，人民幣1元對40.7833匈牙利福林，人民幣1元對0.54333波蘭茲羅提，人民幣1元對0.9470丹麥克朗，人民幣1元對1.3031瑞典克朗，人民幣1元對1.2601挪威克朗，人民幣1元對0.76497土耳其里拉，人民幣1元對2.8891墨西哥比索，人民幣1元對4.7440泰銖。



前一交易日，人民幣對美元匯率中間價報6.8936。