東京檢方以涉嫌“特別瀆職”第三次逮捕戈恩

中評社香港12月21日電／東京地方檢察廳特搜部21日以涉嫌在2008年將私人投資產生的損失轉嫁給日產汽車公司，觸犯《公司法》的“特別瀆職”罪，對日產前董事長卡洛斯･戈恩（64歲，因涉嫌違反《金融商品交易法》被起訴）實施了再逮捕。檢方未透露戈恩是否認罪。這是戈恩第三次被捕。東京地方法院未批准以有價證券報告虛假記載嫌疑延長拘留期，戈恩原本可能最快21日獲得保釋，但由於被再被捕，拘留預計將長期化。



共同社消息，再逮捕的理由是戈恩涉嫌在2008年10月前後讓日產方面承擔了其私人掉期交易產生的約18.5億日元（約合人民幣1.1億元）損失，此外還在2009年6月至2012年3月分4次讓公司向其相關銀行賬戶匯入現金合計1470萬美元，給日產造成了損失。



據相關人士透露，出現損失的原因是雷曼危機。日本證券交易等監視委員會當時通過對交易相關銀行的定期檢查，發現了轉嫁行為，並向銀行方面指出此舉可能違反《公司法》。



戈恩將投資損失轉嫁給日產方面的疑雲今年11月底首次被報道時，其律師大鶴基成說明稱“戈恩對轉嫁損失一事予以否認”。



大鶴透露，戈恩表示曾把轉嫁作為選項之一進行了考慮，但從金融主管部門得知這樣做“違法”，因而並未付諸實施。



《公司法》的特別瀆職罪適用於高管等在組織運營中發揮重要作用的人員做出有悖公司任務的行為，給公司造成損失的情況。法定刑為10年以下徒刑或1000萬日元以下罰金。公訴時效為7年，但因在海外期間時效暫停，本案尚未超過時效。



戈恩因2010財年至2014財年的日產有價證券報告中少計入共約50億日元報酬，與其親信、前代表董事格雷格･凱利（62歲）一同於11月19日以違反《金融商品交易法》（有價證券報告虛假記載）的嫌疑被逮捕。



本月10日被起訴後不久，戈恩又因在2015財年至2017財年也少計入共約40億日元，以同樣嫌疑被再逮捕。雖然被拘留了10天，但東京地方法院20日未批准延長拘留。



日產方面表示“正在確認相關情況”。