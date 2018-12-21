韓國瑜就職紀念郵票卡哇伊　還能唱夜襲

高雄郵局局長邱鴻恩秀出一套新台幣350元的韓國瑜郵票。（中評社 高易伸攝） 中評社高雄12月21日(記者 高易伸)高雄郵局為行銷在地觀光，慶祝韓國瑜當選高雄市長，特別商請Q版韓國瑜商標售權, 特發行限量版“韓國瑜個人化郵票套組”12月25日上午將在民生路口愛河畔臨時郵局正式發售，每套售價350元。翻開郵冊設計可愛又充滿創意，而且還會唱夜襲呢!



韓國瑜就職紀念郵票設計理念囊括地區著名景點與建物，輔以韓國瑜政策理念和選舉造勢現場為發想把東西賣出去、人進的來，高雄發大財、愛情摩天輪、太平島探勘石油、造勢晚會夜市裡的香腸瀑布、韓冰及韓粉們自動自發騎機車如貪食蛇般掃街拜票等等，藉由插畫以詼諧幽默的方式表現出來。



高雄郵局為使“韓國瑜個人化郵票套組”更有梗，特別商請“國防部”心戰心宣處及“夜襲”作詞人黃瑩老師授權同意，將“夜襲”音樂置入於套組中，只要翻開封套，輕壓左側黃點，雄壯威武的“夜襲”歌聲隨即飄送出來，跟著哼唱，如同隨身版的卡拉ok。



高雄郵局局長邱鴻恩表示, 高雄是一座偉大的城市，兼具著愛意與包容，因有了夢想顯得不凡, 為因應民眾與集郵人士的需求，特別開設臨時郵局與發行“韓國瑜個人化郵票套組”，為韓市長就職典禮烙下歷史印記。另為襄助公益，高雄郵局將依售出個人化郵票套數總價值，按10%比例金額捐贈給“財團法人中華基督教衛理公會”，做為守護偏鄉學童與弱勢家庭愛心善款，善盡企業社會責任。