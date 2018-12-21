中國鐵路春運火車票將開售　4億人次將出行

中評社北京12月21日電／新華社報道，記者從中國鐵路總公司獲悉，隨著2019年春運的臨近，12月23日，2019年春運火車票將開始發售，全國鐵路春運預計發送旅客超過4億人次。



鐵路總公司有關部門負責人介紹，2019年鐵路春運從1月21日起至3月1日止，共40天，節前15天，節後25天。全國鐵路預計發送旅客41330萬人次，同比增加3176萬人次，增長8.3%，日均發送1033萬人次，再創歷年春運新高。



鐵路春運火車票互聯網和電話訂票提前30天發售，2018年12月23日，可以購買春運第一天（2019年1月21日）的火車票，車站售票窗口、代售點仍提前28天發售。針對部分旅客提出的統一預售期建議，鐵路部門正在積極開展方案研究和技術準備，預計2019年暑運前，即可實現全渠道統一預售期。



該負責人介紹，2019年鐵路春運，12306網站（含手機客戶端）將繼續發揮售票主渠道作用，在方便旅客網上購票方面，鐵路部門主要採取了以下措施：



一是優化網絡購票流程，進一步改善旅客購票體驗。運用新版12306網站頁面，優化12306互聯網購票流程，增加用戶掃碼登錄功能，減少旅客無效點擊，方便旅客快速購票；進一步優化驗證碼策略，最大限度減少旅客在購票環節出現驗證碼；繼續在海南環島鐵路進行電子客票試點，以電子客票替代紙質客票，身份證件作為乘車憑證，實現旅客自助進出站、自助檢票乘車、自助辦理車票退改簽和變更到站。



二是實行網上刷臉認證，方便旅客身份核驗。需辦理常旅客會員激活和身份信息核驗的旅客，可通過網上刷臉認證進行身份核驗，無需再去車站窗口核驗證件，實現全部流程網上自助辦理。



三是進行候補購票服務試點，提升旅客購票體驗。春節前和春節後，分別選取能力緊張方向的部分列車，進行候補購票服務試點，減少旅客在購票需求沒有得到滿足時，耗費大量時間和精力反復查詢餘票。



四是優化核驗流程完善售票設施，方便港澳台旅客。優化回鄉證網上註冊核驗流程，實現全程網上辦理；擴大加裝卡式回鄉證和台胞證專用識讀設備自動售取票機範圍和數量，實現省級城市所在地車站、廣東省境內高鐵車站、京廣、京滬、杭深線所有高鐵車站全覆蓋，方便持回鄉證和台胞證的旅客購票，全國鐵路500多個車站2000多台自動售取票機提供該項自助服務。