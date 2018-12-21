印度政府擬再注資公營銀行　促增企業融資

中評社香港12月21日電／印度公營銀行鉅額壞帳一直是印度經濟隱憂，印度政府昨天在國會提出議案，希望為公營銀行注資4100億盧比（約新台幣1803億元），讓銀行有充裕資金貸款給企業。



綜合印度媒體今天報道，印度財政部長賈特里表示，政府2018財政年度（2018年4月至2019年3月）初，已編列6500億盧比為公營銀行注資。



中央社援引報道，印度政府昨天向國會進一步提出希望為公營銀行注資4100億盧比，讓銀行有充裕資金貸款給企業。



印度政府期待新的資金注入公營銀行後，讓體質較優良的公營銀行達到9%的資本充足率（capital adequacy ratio），加強合併其他銀行，同時讓銀行有充裕資金貸款給企業，從而支持印度整體經濟成長。



印度總理莫迪領導的政府一直希望印度儲備銀行（印度央行，RBI）鬆綁相關規定，讓中小企業容易從銀行取得貸款，以刺激經濟成長。



但由於印度的銀行壞帳已經相當驚人，國際金融專家認為，銀行壞帳問題成為印度經濟的隱憂，印度央行前兩任總裁都拒絕莫迪政府的要求。



不過，莫迪領導的印度人民黨（BJP）在經濟成長表現不佳的情況下，日前的地方選舉失去3個省的執政權，最近換由達斯接替辭去央行總裁的帕特爾，讓央行的政策能更符合莫迪政府的要求。



莫迪政府宣稱，對銀行不良資產的調查與認定已經接近完成，打消壞帳正在取得很好的進展，這個財政年度上半年已打消6072.6億盧比壞帳。



但莫迪政府正承受在野黨要求免除農民貸款的壓力；在野的國大黨在日前取得馬德雅省執政權，省長納斯一上任就宣布免除農民貸款，使得馬省的銀行壞帳率大增。



不願具名的銀行業分析師告訴中央社記者，一旦莫迪政府考量明年大選而跟進免除全印度農民的貸款，加上莫迪鼓勵公營銀行擴大貸款給中小企業，印度的銀行壞帳有可能更加惡化。