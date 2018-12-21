日媒：日本政府預算分寸欠缺　難題延後處理

中評社香港12月21日電／日本政府的2019年度預算案以應對消費稅增稅為名，財政支出不斷膨脹，一舉突破了100萬億日元（約合人民幣6.2萬億元）。共同社分析指出，雖說以保持經濟穩定為最優先，但其中也有效果存疑的項目，為呈現借款減少而調整賬目的情況也可以見到。平成最後一年的預算編制分寸欠缺，重整財政的難題被延後至下一個時代。



雖然把增稅對策的2萬億日元用於拉動消費和公共項目，但作為核心的中小店舖積分返點不僅使用場合有限，規則也很複雜，對會導致混亂的擔憂揮之不去。鑑於明年將舉行統一地方選舉和參院選舉，此舉隱現出厚待商業街、建築行業等執政黨支持人群的意圖。



在懸而未決的社會保障費方面，政府避開了關於支付和國民負擔水平的討論。預算案通過把政府機關的剩餘資金計入收入，或是將防衛等部分經費轉計入2018年度第二次補充預算案等方式，想方設法減少了新發國債額，看不到重建財政的決心。



老齡化使得日本的發展潛力難以提升，央行的貨幣寬鬆政策也似乎走到盡頭。展望未來，美中貿易摩擦餘波未平，2020年東京奧運後經濟也可能出現停滯，支撐積極財政政策的稅收增長今後恐放慢腳步。



財政支出的3成以上依然依靠借款的寅吃卯糧做法將使下一代的負擔進一步加重。若不能重拾危機感，日本或重蹈平成財政的覆轍。