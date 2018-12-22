藍15縣市長將上任　張建隆：地方包圍中央

張建隆。（中評社 黃文杰攝） 中評社桃園12月22日電（記者 黃文杰）針對選後新局，前中國國民黨“國大代表”張建隆接受中評社訪問表示，中國國民黨這次地方選舉拿下15縣市，未來新首長上任，會看到藍軍連線及“地方包圍中央”的效果，讓國民黨基層支持者看到希望。桃園這次未能“重返藍天”，不代表桃園會持續綠化，反倒是要思考，為何不能培育出“國民黨版鄭文燦”這樣勤快又有實力的人才。



張建隆，曾任第2、3屆“國民大會代表”，主席團主席，第14、15屆大園鄉長（2002～2010年），桃園航勤董事長，現任私立大興高中董事長。



中評社問，這次地方選舉，國民黨大勝，怎樣看韓國瑜效應？給藍軍怎樣啟發？



張建隆告訴中評社，韓國瑜能夠替國民黨拿下高雄市長，的確鼓舞藍軍士氣，加上國民黨一口氣拿下15縣市，可以想見，藍軍首長12月25日宣誓就職之後，會以“藍軍連線”一起做事，自然給民進黨蔡政府壓力與抗衡，這就是“地方包圍中央”的道理。蔡政府在處理兩岸政策與城市交流，多少也要尊重國民黨執政縣市的看法，這是好事。



中評社問，當15縣市藍軍連線，集體行動，桃園並非國民黨執政，會不會被排除在外？鄭文燦若在桃園執政8年，是否會更綠化？步上高雄後塵，民進黨長期執政？



張建隆分析，鄭文燦這次全桃園拿到55萬2330票（53．46％），陳學聖拿到40萬7234票（39．42％），看起來，民進黨贏國民黨超過15萬票，但如果把同樣國民黨出身，遭開除黨籍的楊麗環選票加起來，民進黨鄭文燦在桃園執政4年，實際只領先10萬票左右。



他進一步以大園為例，過去大園被視為民進黨的票倉，市長部分，鄭文燦拿到2萬7652票（58．15％），陳學聖拿到1萬3865票（33．5％），民進黨確實在大園拿到過半票數，不過，市議員部分，國民黨徐其萬拿到2萬1982票（50．81％），民進黨游吾和拿到1萬4519票（33．56％），兩人都當選，市長與市議員“分裂投票”嚴重，但國民黨基本盤仍存在。



張建隆解釋，過去馬英九與朱立倫在大園也曾寫下得票“過半”的輝煌紀錄，大園未必就是民進黨的大票倉，就看推出哪位候選人。這次鄭文燦可以拿到這麼高票，證明政治人物不分藍綠只要用心，就會被人肯定，他比較想問的是，為何不能培育出“國民黨版的鄭文燦”？桃園藍軍去哪裡找，這樣勤快又有實力的人才？



對於2020人選部分，他認為，目前看起來朱立倫比吳敦義比較有贏面，只是國民黨“太陽”太多，就看最後怎樣協調最強的候選人，如果繼續各擁山頭，地方當然四分五裂。