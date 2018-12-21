印度東部邊境增加戰機飛彈部署

中評社香港12月21日電／因應中國在緊鄰印度的西藏境內強化軍事部署與機場建設，印度空軍啟動計劃，在東部與中國緊鄰邊境部署自製“天空”與俄製S-400飛彈，以及飆風戰機和阿帕契等直升機。



“印度快報”今天引述沒有具名的印度空軍資深官員透露，從中印部隊2017年在洞朗對峙以來，中國已在緊鄰印度的西藏強化機場等基礎軍事建設與軍事部署，以及增加軍事演習。



中央社援引報道，該官員表示，印度空軍為因應新局勢，已陸續增加部署6套“天空”（Akash）區域防禦飛彈在緊鄰中國的印度東部邊境。



這名官員說，印度過去並未在東部緊鄰中國邊境部署地對空飛彈。



此外，官員指出，印度向美國購買的CH-47F契努克式（Chinook）重型運輸直升機，以及AH-64E阿帕契攻擊直升機引進空軍計劃將在2020年完成，而向俄羅斯購買的S-400飛彈防禦系統及向法採購的飆風戰機（Rafale）將於2021年引進完成，為因應中國在東部邊境的軍事活動增加，上述武器系統都將部署在印度東部邊境。



官員表示，在東部邊境增加部署一支蘇愷30MKI（Su-30MKI）戰機中隊的提案，也正在討論。



這名官員強調，印度空軍正加強監視中國在邊界的軍事活動與基礎建設，同時也正在東部地區增加相關基礎建設。



根據印度取得的情報發現，中國正在西藏啟用軍、民運輸鏈的新動員方式，且正在青海西寧西南136公里處興建一座新機場，這座機場距中印邊境實際控制線（LoC）僅750公里。西藏還擁有位於隆子縣、定日縣和普蘭縣的3座機場，都靠近印度，而西藏貢嘎縣的民用機場也正擴展以符合軍事用途需要，都令印度深感威脅。