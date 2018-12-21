高思博組市政監督聯盟　批黃偉哲是賴傀儡

高思博選後在要在台南深耕，發起籌組市政監督聯盟。（中評社） 中評社台南12月21日電（記者 趙家麟）民進黨台南市長當選人黃偉哲21日完整公布台南市府31個局處首長名單。市長選舉落敗、要繼續在台南深耕的高思博，以“台南市政監督聯盟”發起人名義發表聲明，批評市府新團隊“舊瓶裝舊酒，辜負市民期待的小“內閣”、“坐實賴清德傀儡的傳言”。



高思博表示，黃偉哲宣稱台南小“內閣”名單中，有14名是新任首長，但其中有3名亦原是賴清德市府團隊成員，另有3名為回收台中、高雄落選團隊，故原市府團隊加回收政治舊面孔就佔了23位，高達市府31位首長的74%，真正新人、新氣象者僅有8位，僅佔26%。



高思博認為，此次台南市府新團隊的人事安排，僅是玩了一場政治官位大風吹遊戲而已，舊瓶裝舊酒，了無新意，辜負台南市民期待。



高思博進一步指出，原職留任的17位首長中，不乏幾位施政表現頗令市民失望的首長，竟也全數留任，實在令市民很難不做“行政院長”賴清德兼台南地下市長的聯想，黃偉哲只是坐實賴清德傀儡的傳言。



他舉例指出，掌管台南道路品質、讓台南成為天坑之城的工務局長、捍衛調漲房屋稅大將的財稅局副局長，舊市區停車位不足、造成民怨之首的交通局，以及讓台南沒有勞檢處只有勞檢中心的勞工局等局處首長竟全數留任，顯示新市長完全忽視台南人希望改變的聲音。民族事務委會主委也留任，意味選前承諾成立客家事務委員會政見跳票。



高思博還說，目前的市府在換屆下台前，竟核准龍崎掩埋場水土保持施工許可公文，令人憤怒。依慣例，新舊市府交接的“看守期”，不應核准任何重大或爭議性建設，以示對新首長行政權的尊重，也避免舊市府從事不負責任的施政行為，此時卻發出核准公文，不無趁亂強行開發之意圖。



高思博以市政監督聯盟召集人名義強烈要求黃偉哲上任後，應立即廢止施工許可，以證明自己捍衛世界級地景的決心，否則將會進行後續的抗爭。