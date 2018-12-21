特朗普特能折騰　美國混亂中告別2018

中評社香港12月21日電／RTI據美媒報道指出，美國總統特朗普上台還不到2年，危機卻是接踵而至，不過20日算是具里程碑的一天，敘利亞和阿富汗的撤軍議題、國防部長馬蒂斯(James Mattis)請辭、臨時預算案卡關政府面臨斷炊，特朗普將在混亂中結束2018年。



馬蒂斯請辭拋震撼彈



廣被視為特朗普政府中具穩定影響力的馬蒂斯，在一場白宮會議就外交政策與特朗普激辯後，提出辭呈。



馬蒂斯公開辭職信，點出兩人間根本的政策分歧，並含蓄地批評特朗普無視海外盟友的做法。





同樣在這天，特朗普不但頂住決定從敘利亞撤軍的壓力，還規劃讓美軍也從阿富汗脫身，並且拒簽未涵蓋美墨邊境築牆的臨時開支法案，使政府部門在耶誕佳節來臨前面臨關門大吉危機。



更重要的是，美國股市大跌，因為投資人憂心政府關門、經濟成長放緩、以及美國聯邦準備理事會(Fed)明年可能升息。



黨內同志憂特朗普撤軍決定



就連黨內同志也對特朗普政府未來走向擔憂。身為特朗普球友、也是重要諮詢對象的共和黨參議員葛蘭姆(Lindsey Graham)20日讚揚馬蒂斯，並公開主張特朗普應重新考慮敘利亞撤軍問題。



他並警告，特朗普可能犯下與美國前總統奧巴馬在伊拉克同樣錯誤，一旦從阿富汗撤軍可能導致功虧一簣，最終導致對美國的另一次攻擊，為重演911鋪路。



而美國參議院多數黨領袖麥康奈(Mitch McConnell)也對馬蒂斯將去職抱持嚴重保留的立場，表示他對馬蒂斯是因與特朗普在美國的全球領導權關鍵方面尖銳分歧而請辭，感到格外難過。



這令人憶起在特朗普剛上任時，解雇了自己的第一位國家安全顧問佛林(Michael Flynn)，而美國聯邦調查局(FBI)局長科米(James Comey)也大位不保。特朗普還對以穆斯林占多數的國家實施旅行禁令，結果遭到法院阻撓。



期中選舉改變明年國會風貌



在期中選舉勝利後，民主黨將在明年1月重掌美國眾議院，這已經使特朗普面臨一個艱難的2019年，很可能受到特別檢察官穆勒調查他2016年的競選活動是否與俄羅斯勾結，而國會也對他的企業、家人與部份內閣成員展開調查。



自從期中選舉以來，特朗普政府中接連走人，包括司法部長塞申斯(Jeff Sessions)、白宮幕僚長凱利(John Kelly)，以及因道德爭議請辭的內政部長辛克(Ryan Zinke)，如今還有將在明年2月離開的馬蒂斯。



參議院民主黨領袖舒默(Chuck Schumer)表示，令人遺憾的是，這位使國家陷入混亂的總統又發了脾氣，有很多無辜者會受到傷害；不過他說，特朗普的脾氣會讓政府關門，但不會讓他拿到築牆的錢。



特朗普將以混亂告別2018



事實上，如果沒有這些混亂的話，特朗普原本可能擁有美好的一週。



特朗普慶祝了罕見的跨黨成功─參院通過了監獄改革法案，這是由他的女婿和高級顧問庫許納(Jared Kushner)所推動的倡議。



另外，特朗普還簽署一項重要的農業法案，他在推特發佈一段好幾年前在艾美獎頒獎典禮上的視頻，當時他做了農場打扮─戴著草帽、身穿牛仔工作服，還演唱了老牌電視影集“快樂農夫”(Green Acres)主題曲。



根據幕僚透露，特朗普在耶誕假期前的1週裡，和老朋友們重新聯繫，還在橢圓形辦公室與盟友們舉行會議，原本大部份的時間都心情很好。