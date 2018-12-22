吳榮元戚嘉林與中評青年對話訴心路

台灣勞動黨主席吳榮元、中國統一聯盟主席戚嘉林20日受邀出席中評青年對話會（中評社 徐夢溪攝） 中評社香港12月22日電（記者 束沐）參加第八屆港台影響力論壇的台灣勞動黨主席吳榮元、中國統一聯盟主席戚嘉林20日上午蒞臨中評香港總部，與二十餘位中評社青年記者編輯、中評智庫青年研究員展開對話，訴說了多年來參與統一運動的心路歷程。對話會由中評社北京記者站站長、中國新聞中心主任林艷主持。



兩位台灣資深統派團體領導人首先向中評青年分享了與統派結緣的人生歷程。吳榮元回憶，他在1960年代在島內接受了完整的中國傳統文化教育，對祖國大陸產生了強烈的認同感，同時他對“三民主義”中“民生主義”的思考與好奇，也逐漸培養了對社會主義的認識。戚嘉林表示，他萌生促統可以追溯到上世紀80年代初，因為黨外雜誌曲解台灣歷史，挑撥歷史仇恨，鼓吹分離主義意識，讓他決定投身台灣史研究工作，批駁台獨史觀。



吳榮元早在大學時代就因結社主張共產主義，而一度面臨死刑的威脅，在綠島監獄度過了青春年華，他向中評青年們回顧了這一段難忘的經歷。吳榮元說，面對死亡他一度坐立難安，但他後來通過武裝自己的思想，從閱讀譚嗣同、秋瑾等革命先賢的傳記中來獲取力量。問及接任勞動黨十一年來最深刻的感觸，吳榮元表示，2008年馬英九執政後兩岸關係的歷史性大轉折讓他最難忘。



戚嘉林在2010年創辦《祖國文摘》，問及辦這本刊物的初衷以及以“祖國”命名的由來，他對中評青年表示，兩岸融合統一的首要條件，就是要恢復台灣同胞的“祖國認同”。他指出，“祖國”二字在台灣長期是政治禁忌，“台獨勢力”更是把“分離認同法制化”，所以他本人突破重重障礙，在台出版《祖國文摘》雜誌，使“祖國”二字60年來首次在台灣社會出現。戚嘉林介紹，立足於傳承日據時期台灣先賢視中國為祖國的情懷，是藉時事評論和柔性歷史記憶，喚起台灣同胞“兩岸同屬一國”的祖國意識。

