陳淞山：兩岸關係明年將是比嚴峻更加慘烈

民進黨。（中評社 資料照） 中評社台北12月21日電／民進黨地方大選慘敗後，黨主席補選的兩位候選人不約而同的提出兩岸路線大辯論的議題，對此，綠營出身的政治評論員陳淞山21日在《美麗島電子報》發表評論表示，民進黨究竟要怎麼走？走那一條路？並不是絕對的，也未必在2020大選之前就會攤牌決定！它主要是受制於美、中政經關係的變化、大陸對台策略的定性及變動與台灣主流民意及民心發展的動向而定，並不是民進黨或其領導人想怎樣走就可以怎麼走！



陳淞山表示，明年將是兩岸關係發展可能比嚴峻更加慘烈的一年，面對美、中、台三角關係的政治角力與拉扯，面對2020大選與“立委”選舉的選戰過程，面對大陸的經濟問題勢必會更加地嚴峻並牽動台灣的經濟發展問題，兩岸關係看起來是很難有樂觀的政治期待了！



以下為陳淞山在《美麗島電子報》評論全文：



民進黨地方大選慘敗後，黨主席補選的兩位候選人不約而同的提出兩岸路線大辯論的議題，游盈隆認為蔡英文的兩岸政策雖拒絕“九二共識”，也有“新四不”論述，給人感覺卻是“一成不變”，令民眾覺得政府以不變應萬變，人民當然會覺得焦慮、憂心、不滿、失望。游表示，兩岸政策在這次大選不是主要議題，但強大民意向政府表達不滿，令民進黨嚐到苦果，其中包括經濟面的問題，因此，他建議蔡英文應全面、重新評估兩岸政策，以及政策效益何在，現行兩岸政策是否繼續獲得絕大多數人的支持？



卓榮泰接受媒體專訪時表示，民進黨必須進行黨的路線大辯論，不光只是兩岸政策，亦包括“國內”政經發展的現況，九二共識在台灣社會仍是分歧，但都認為“一中”是“中華民國”，但我們民進黨還是不認為九二有共識。



對照蔡英文在選後接見美國友人時表示：“基本上這次是地方型選舉，人民沒有在兩岸政策議題上做出選擇或重大改變，在九合一選舉後，政府維持現狀政策仍然不變。”顯然，蔡英文與未來可能接任黨主席的游盈隆或卓榮泰都相當清楚，“兩岸因素”極有可能成為左右台灣2020“總統”與“立委”大選變局的關鍵問題，民進黨必須加以正視面對，但對於如何因應處理，是否要經由兩岸路線大辯論的途徑？或者是由蔡英文的執政團隊直接調整兩岸政策的方向與作法？則仍屬各說各話的莫衷一是情形。



正因為如此，走到十字路口的民進黨兩岸路線又成為大家所關心的政治議題，民進黨內也普遍存有各種不同立場的認知、看法或見解，有的認為要記取東奧正名公投政府消極處理的教訓，必須以積極推動獨立公投、加入聯合國公投或者不統一公投來綁“總統”大選，拉高兩岸政治對立或對決態勢，以淡化“中央執政”包袱及民生經濟問題，來贏取大選的勝利；有的則認為，從東奧正名公投的失敗，九合一大選的慘敗，以及韓國瑜在高雄標榜“貨賣的出去，人進的來，大家發大財”的口號能夠贏得民心來看，就是證明民進黨兩岸政策的失敗，蔡英文政府必須在維持兩岸現狀之外，要有新的和中或友中論述，讓兩岸關係發展的政治僵局獲得解套，讓兩岸的經濟互利與交流往來向前邁進；有的更認為，應該要趁中、美貿易戰正如火如荼開打之際，台灣要扮演更積極的政治角色來配合美國的對中圍堵壓制策略，以激化兩岸關係的對立，讓大陸對台展開更嚴重的打壓與壓制，以贏得大選的勝利。

