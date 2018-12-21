新加坡、馬來西亞禁菸新規定明年上路

中評社香港12月21日電／新加坡、馬來西亞禁菸新法明年元月上路，新加坡烏節商圈公共場所除了特定區域，將全面劃為禁菸區，馬來西亞所有餐館也一致禁菸，違者將面臨重罰。



據中央社報道，烏節商圈是全球觀光客赴新加坡旅遊的購物首選，新法擴大禁菸範圍，特定區域才可吸菸，違者在新法實施後3個月會接獲口頭警告，再犯可處最重新幣1000元罰款。



新加坡國會今年9月通過特定區域吸菸修正法案，烏節路是新加坡第一個大範圍禁菸的公共場所，商圈已劃設43個特定吸菸區，間隔約100至200公尺，餐飲業者必須撤除店內的“吸菸角落”。



新加坡希望走向無菸國家，禁菸規定越來越多，香菸售價高，可吸菸場所也越來越少。



2016年6月，新加坡禁菸區擴大到多個公園，政府組屋一樓大廳、購物商場、醫院和公車站半徑5公尺內不得抽菸，人流量大的烏節商圈近乎全劃設為禁菸區具有指標意義。



新加坡聯合早報引述衛生部門統計，該國1992年的吸菸率是18.3%，2004年降至12.6%，2010年時回升到14.3%。新加坡曾希望2020年吸菸率降到10%，後調整為12%。



新加坡國會2017年三讀通過修正法案，合法購菸與吸菸最低年齡從18歲逐步調高至21歲，2019年、2020年與2021年1月1日起，合法吸菸年齡逐步調為19歲、20歲與21歲。



在馬來西亞，包括路邊攤在內所有用餐場所明年元月起全面禁菸。馬國衛生部強調，無論小販中心、路邊攤或餐廳都不能吸菸，違者最高罰款馬幣1萬元（約台幣7萬3400元）或最長2年刑期，業者也將罰款馬幣2500元。