澳門中學師長參訪高師大　師生異地相逢感動

澳門中學校長及師長與高師大師長及僑生代表大合影 中評社高雄12月22日電（作者 鄂見智）高雄師範大學21日上午10點，迎來“澳門中學校長及師長台灣參訪團”一行31位貴賓，由台北經濟文化辦事處組長李佩儒擔任領隊，澳門海星中學校長黃彪、利瑪竇中學校長張慧玲及聖若瑟教區中學第六校副校長黃惠玲分別擔任團長及副團長，並邀請陸委會專門委員張多馬及海外聯招會幹事劉凱婷同行。本參訪團首次造訪高師大，校長吳連賞親率副校長王政彥、國際長郭榮升、澳門資深僑生同時也是經學所教授蔡根祥及公關執行長鄂見智等同仁，親自歡迎接待，會中特別安排澳門僑生與他們在澳門就讀高中的校長及老師見面座談，互動熱絡場面溫馨感人。



校長吳連賞致詞表示，高師大創校從高雄女子師範學校算起，至今已64年，是台灣知名重要師範大學之一，更是全台灣唯一同一個校園內擁有小學、高中、大學到博士班的學府。高師大在歷任校長與教職員工生共同努力下，已成功轉型為培育最優質師資與社會多元人才的雙核心精緻大學，高師大有5個學院22個學系，都非常歡迎澳門僑生來就讀。目前高師大澳門僑生人數佔總僑生數40%，僑生們在校表現非常好，學習精神與態度受到老師們高度的肯定與讚賞。



座談會中，有分別來自體育系、地理系及國文系的何宛峰、李紹俊、郭子俊、陳新杰、馮秋華及陳瀅瑩等6位同學，主動分享在高師大的求學過程與生活狀況，均表示非常滿意。大四的馮秋華及陳瀅瑩同學，特別製作PPT來呈現，內容包含學習、社團、偏鄉服務、教學體驗等等。體育系新生李紹俊同學則提到他如何與台灣同學的相處，他說文化確實有差異，但學長姐非常照顧他，經常一聲“學長好”很多事情學長姐都會幫他處理好，尤其讓他敬佩的是台灣學生吃完飯，碗中看不到米粒，懂得惜物愛物。他在澳門的老師高司徒秋芳，看到他在高師大的生活與學習，直說非常感動，也特別感謝高師大對僑生的照顧。會中更有多位老師說到，會鼓勵他們的學生到高師大來就讀，整個參訪活動在依依不捨中圓滿落幕。



