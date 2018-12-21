攝影成中國“銀發族”新寵

中評社香港12月21日電／單反、鏡頭、三腳架、擋光板，71歲的安徽合肥人楊德舟裝備齊全。趁著天氣晴朗，楊德舟約了9個攝影老友來到公園。大媽們揚起不同顏色的鮮艷絲巾，既拍照也客串模特，大爺們找準角度，長槍短炮，定格瞬間。



隨著生活水平的提高和老年人生活消費觀念的轉變，攝影這一“技術活”正成為越來越多中國“銀發族”的新寵。



據新華社報道，中國互聯網公司阿里巴巴今年10月發佈的一份銀發族消費數據顯示，其所調研的購物平台中，“銀發族”過去一年在相機上人均消費4300元，較上一年增長42%。



三年前，退休後的楊德舟重拾年輕時的“攝影夢”，入了攝影這個“坑”，一部單反加上鏡頭就要13000元，但他笑言，一旦上癮了，即使是個坑，也願意往下跳。就在今年的雙十一購物節上，他又花了3000元購買了一個“比較便宜”的鏡頭。



“攝影能夠瞬間記錄，永恒記憶，還能活動筋骨，大家在一起還能交流。”對於楊德舟來說，儘管有時要背著十幾斤重的器材跋山涉水，但把錢花在這上面實在是花得其所。



走在公園、旅遊景點裡，一架架長槍短炮後面更多的是“銀發族”而不是年輕人。攝影正成為中國“銀發族”的旅遊標配。



安徽合肥一家攝影器材店的售貨員羅世榮對這一趨勢感觸頗深。“這幾年來店裡買攝影器材的老年人越來越多，差不多佔60%。”她說，“很多老年人都說找到了自己在晚年實現自我價值的方式。”



各地老年大學和社區的攝影班也隨之興起，往往一座難求。