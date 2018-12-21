因應中美貿易戰　越南專家建議台商善用FTA

中評社香港12月21日電／越南經濟專家今天指出，在中美貿易緊張局勢升溫的背景下，台商如果想要掌握商機，最好的方式為充分利用越南已生效或將簽署的各項自由貿易協定（FTA），藉此拓展國際市場。



據中央社報道，為協助越南台商因應中美貿易緊張情勢，駐河內台北經濟文化辦事處今天與越南工商會合辦“中美貿易情勢對在越投資廠商之機會及挑戰座談會”，邀請經濟專家演講，有50多名台商與會聆聽。



越南經濟與政策研究院專家范士成及越南發展策略研究院專家阮國長針對越南台商關切的中美貿易現況及未來發展，以及台商在越南將面臨的機會及挑戰發表專題演講。



兩位專家在會中除了展望越南經濟外，也重點分析中美貿易摩擦對越南正反面的影響。



專家表示，中美貿易歧異未來可能長期存在，目前已有跡象顯示，中國已祭出多項措施以長期因應美國對中國的不利措施，雙方貿易摩擦預期將擴大到影響匯率的變動，也因此將影響越南進出口業者，廠商應有相對準備。



專家指出，中美貿易摩擦是否在越南產生明顯轉單效果，促使更多外資企業布局越南，仍待持續觀察。



專家認為，台灣政府推動新南向政策，著重產業、科技及基礎建設等領域合作，有助於進一步提升台越雙邊經貿關係。



專家並鼓勵在越台商如欲進一步掌握此波中美貿易爭議的商機，最好的方式為充分利用越南已生效或將簽署的跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）、區域全面經濟夥伴協定（RCEP）及越歐自由貿易協定（EVFTA）等自由貿易協定。



專家指出，這些協定除有助越南台商拓展國際市場，也將幫助越南自己改善經濟體質，台越未來可針對高科技、高素質人才、服務業強化企業競爭力。



最後在座談會問答部分，台商反映台越投資協定是否能保護台商、台越人才工作簽證的放寬，以及中美貿易情勢未來走向等問題，也由專家及代表處經濟組人員一一詳加說明，現場氣氛熱烈。