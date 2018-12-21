印度總統科溫德會見王毅

中評社北京12月21日電／當地時間12月21日，印度總統科溫德在總統府會見出席中印高級別人文交流機制首次會議的國務委員兼外長王毅。



新華社報道，科溫德請王毅轉達對習近平主席的親切問候。他表示，對華關係是印度對外政策的重要方向。莫迪總理同習近平主席武漢會晤以來，兩國關係取得積極進展。人文交流是印中關係的重要組成部分，也是推動雙邊關係發展的重要力量。印中是兩大古老文明和重要鄰國，印方願同中方保持高層往來，深化兩國人民之間的相互交往，同時擴大經貿合作，加強兩軍關係，增進政治互信，維護邊境地區的和平穩定，密切兩國在國際地區事務中的溝通協調。



王毅轉達習近平主席對科溫德的誠摯問候和良好祝願。王毅表示，中印作為兩大文明古國，人文交流有著巨大空間和發展潛力。一個健康穩定的中印關係，不僅符合兩國和兩國人民的利益，也利於推進世界和平發展事業。



王毅表示，在兩國領導人戰略引領下，中印關係呈現全面改善發展的勢頭，高層往來不斷，各領域交流加速，務實合作進入快車道。我此訪就是落實兩國領導人共識，啟動中印高級別人文交流機制並出席首次會議。這一交流機制延續了中印兩大文明交流互鑒的傳統，順應了兩國人民加強交流與了解的願望，契合當前雙邊關係全面發展的需要。我們願同印方一道，推動兩國人文大交流，夯實兩國關係的社會民意基礎。