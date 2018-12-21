A股全線收跌　滬指盤中擊穿2500點

中評社香港12月21日電／本週最後一個交易日，A股主要股指全線收跌。上證綜指盤中擊穿2500點整數位，深證成指和中小板指數跌幅超過1%。全周A股表現不佳，滬深股指累計跌幅分別接近或超過3%。



新華社報道，今日上證綜指以接近全天最高點的2526.55點小幅低開，此後緩步下行，午後一度跌破2500點整數位。下探2498.69點的全天低點後滬指有所回升，尾盤收報2516.25點，較前一交易日跌20.02點，跌幅為0.79%。



深證成指收盤報7337.60點，跌88.84點，跌幅為1.20%。創業板指數相對抗跌，1270.30點的收盤點位較前一交易日跌0.61%。中小板指數表現疲弱，收報4769.66點，跌幅達到1.58%。



滬深兩市上漲品種總數不足千隻，遠少於下跌數量。不計算ST個股，兩市漲停個股不足20只。



大部分行業板塊隨股指收跌，水泥、綜合類、航天國防、機場服務等多個板塊跌幅超過1%。機床設備板塊逆勢錄得逾1%的漲幅，互聯網、軟件服務、貴金屬等板塊溫和收漲。



滬深B指繼續下行。上證B指跌1.15%至273.15點，深證B指跌1%至835.70點。



滬深兩市分別成交1014億元和1349億元，總量較前一交易日略有放大。