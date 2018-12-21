鐵路公安機關集中整治“霸座”等治安問題

中評社香港12月21日電／記者今天從鐵路公安局獲悉，針對“霸座”“霸鋪”等社會關注的熱點問題，鐵路公安局近期組織治安、法制等部門制定出台了《旅客列車常見警情處置指引》，從現場處置要求、基本流程、注意事項等進行明確，下發到18個鐵路公安局，為規範列車警情處置工作提供指導。



新華社報道，北京、徐州、齊齊哈爾等鐵路公安處乘警支隊圍繞“霸座”等突出治安問題，組織開展處置演練，提高快速反應和妥善處置能力。長沙、吉林、佳木斯等鐵路公安處密切與客運部門的配合，從接處警等方面進行完善。重慶鐵路公安處製作了《規範處置列車霸座案事件》教學片，組織乘警學習。深圳、南寧、延邊等鐵路公安處組織民警走進車站、車廂，通過列車廣播、發放資料等形式，宣傳相關法律法規，增強廣大旅客的法律意識和安全意識。



近期，各地鐵路公安機關加強對“霸座”等突出問題的整治。12月1日，G170次列車上，一名醉酒婦女強行霸佔他人的座位，並辱罵工作人員及其他旅客。隨後，北京鐵路公安局立即與上海鐵路公安局聯繫協調，共同妥善處置。南京鐵路公安處在南京南站將該婦女帶下車，依法對其予以行政拘留7日處罰，並通報鐵路徵信系統。12月6日，在G696次列車上，兩名旅客佔用乘警辦公席，不聽列車員勸阻併發生衝突。太原鐵路公安處乘警接報後，對行為人予以控制。在調查取證，查清事實後，太原鐵路公安處依法對兩人處以行政拘留處罰。12月14日，在K7426次列車上，一名婦女持有4號車廂車票，卻強行霸佔3號車廂三個座位，導致3名旅客無法就座。經列車長、乘警勸說教育，該婦女仍拒不讓座。隨後，吉林鐵路公安處乘警將其強制帶離座位。在調查清楚後，這名婦女被處以行政拘留5日處罰。