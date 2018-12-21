科技人看西進　勿挑戰大陸體制是鐵律

成大材料系與校友會舉行材料論壇，邀業界專家與傑出校友分享人才流動趨勢。（中評社 趙家麟攝） 中評社台南12月21日電（記者 趙家麟）成功大學材料系與系友會21日舉行第四屆“成材論壇”，受邀演講的台灣摩根先進材料公司總經理張啟賢分享“西進”心得指出，美中政治角力所產生的矛盾已形諸於貿易戰，中國大陸亟待展現國力，若要西進發展，勿挑戰大陸由黨領導的體制。



今年的“成材論壇”將主題訂為“下個十年，為台灣產業、人才再造新動能”，邀請企業高階主管、傑出校友分析產業趨勢外，聚焦台灣產業供應鏈外移、人才外流現象，以及產業人才培育等議題。



台灣摩根先進材料公司總經理張啟賢表示，人才流動是大勢所趨，而人才競爭與爭奪，早已超越國界，但同業跳槽，要更加注意合法合規。他分享了跨國集團摩根選才的策略與作法，包括每年在每個國家舉辦海選挑人才，再放到集團各有關部門或國家，歷經3年磨練與嚴格考驗，能存活下來的就會是摩根的生力軍。



張啟賢還分享了20多年觀察“西進”、“南向”的心得。他指出，大陸產業發展有不同階段，對台灣人才也有不同的需求，現在的需求以台灣特定專業人才為主。



他說，想要到去中國大陸工作的青年，要了解、認知的形勢現況有三：



一是不要挑戰大陸由中國共產黨領導的體制，這是鐵律、天險；二是要認知到美中政治角力所產生的矛盾已形諸於貿易戰，三是目前中國大陸亟待展現國力，並與美國在世界各地一較長短。



至於“南向”的觀察，張啟賢表示，東南亞國協人口是中國大陸的一半，但種族多元、語言複雜，國情各有不同；華人的經濟實力強，台資群聚效果最顯著的是泰國，其次是越南。台灣培育的人才在東南亞有很高的評價，但高階管理人力的台灣人占比很低，這是台灣人才教育培養要加強的地方。