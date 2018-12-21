美《科學》雜誌評選出2018年十大科學突破

中評社香港12月21日電／美國《科學》雜誌20日公佈了其評選的2018年十大科學突破。單細胞基因活性分析技術當選頭號突破，有望在未來10年改變生物學和醫學研究格局。



據新華社報道，該技術使研究人員得以在單細胞水平上確定哪些基因會在胚胎早期發育時被開啟或關閉。《科學》新聞編輯蒂姆·阿彭策勒說：“這些技術創建了迄今最棒的一些‘電影’，顯示了單細胞如何成長為動物的複雜組織與器官。”



另外9個年度科學突破是：



冰河時代的撞擊：一顆小行星可能在1.3萬年前撞擊了格陵蘭島，留下31千米寬的撞擊坑，在冰河時代即將結束時導致上千年的全球變冷，影響了人類歷史。



混血古人類：5萬多年前生活在西伯利亞地區的一個女性骨骼殘骸的DNA顯示，她的母親是尼安德特人，父親是丹尼索瓦人，為歐亞大陸古人類種群間的融合和遷徙提供了證據。



細胞裡的隔斷：成千上萬的蛋白質和其他分子在單個細胞裡得以各司其職的秘密在於，它們會凝集成相互分離的液滴。但這些液體如果變為膠體，就可能引發神經退行性疾病。



基因數據庫斷案：美國警方將從犯罪現場提取的DNA片段與大型DNA數據庫比對，通過犯罪者的遠親“順藤摸瓜”找到逃逸多年的冷血殺手。



分子揭秘生命起源：澳大利亞科學家在一種古生物化石中發現脂類分子，證明化石源自生活在5.58億年前的動物，這是地球上已知最古老的動物。



新型基因藥物獲批：一種基於基因沉默機制的新藥獲美國食品和藥物管理局批准，該藥物能“關閉”對健康有害的基因表達。



快速發現分子結構：科學家用電子束取代傳統的X射線，在數分鐘內即可“解讀”微小晶體的三維分子結構，為新藥研發打開廣闊前景。



“宇宙信使”中微子：去年9月，位於南極的“冰立方天文台”捕捉到一個高能中微子。今年，科學家證明它來自距離地球40億光年外的一個耀變體。這使中微子成為認識宇宙的又一個“信使”。



科學界反性騷擾運動：美國超過半數的女性科研人員遭受不同程度的性騷擾。數家美國機構採取行動，迫使多名科學家辭職。