中央經濟工作會議在北京舉行

中評社北京12月21日電／中央經濟工作會議12月19日至21日在北京舉行。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平，中共中央政治局常委、國務院總理李克強，中共中央政治局常委栗戰書、汪洋、王滬寧、趙樂際、韓正出席會議。



新華社報道，習近平在會上發表重要講話，總結2018年經濟工作，分析當前經濟形勢，部署2019年經濟工作。李克強在講話中對明年經濟工作作出具體部署，並作了總結講話。



會議認為，今年是全面貫徹黨的十九大精神的開局之年。在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，全黨全國落實黨的十九大作出的戰略部署，堅持穩中求進工作總基調，按照高質量發展要求，有效應對外部環境深刻變化，迎難而上、紮實工作，宏觀調控目標較好完成，三大攻堅戰開局良好，供給側結構性改革深入推進，改革開放力度加大，穩妥應對中美經貿摩擦，人民生活持續改善，保持了經濟持續健康發展和社會大局穩定，朝著實現全面建成小康社會的目標邁出了新的步伐。成績來之不易。



會議指出，一年來，我們在實踐中深化了對做好新形勢下經濟工作的規律性認識：必須堅持黨中央集中統一領導，發揮掌舵領航作用；必須從長期大勢認識當前形勢，認清我國長期向好發展前景；必須精準把握宏觀調控的度，主動預調微調、強化政策協同；必須及時回應社會關切，有針對性主動引導市場預期；必須充分調動各方面積極性，形成全局工作強大合力。



會議強調，在充分肯定成績的同時，要看到經濟運行穩中有變、變中有憂，外部環境複雜嚴峻，經濟面臨下行壓力。這些問題是前進中的問題，既有短期的也有長期的，既有周期性的也有結構性的。要增強憂患意識，抓住主要矛盾，有針對性地加以解決。



會議指出，我國發展仍處於並將長期處於重要戰略機遇期。世界面臨百年未有之大變局，變局中危和機同生並存，這給中華民族偉大復興帶來重大機遇。要善於化危為機、轉危為安，緊扣重要戰略機遇新內涵，加快經濟結構優化升級，提升科技創新能力，深化改革開放，加快綠色發展，參與全球經濟治理體系變革，變壓力為加快推動經濟高質量發展的動力。

