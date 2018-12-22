綠新生代吳沛憶：綠白合是舊政治的錯誤想像

吳沛憶。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北12月22日電（記者 鄭羿菲）針對綠白關係，民進黨台北市議員當選人、民進黨前發言人吳沛憶接受中評社訪問時認為，她不會把“蔡柯會”定義為綠白合作，現階段也沒有條件談綠白合作，各自的支持者們都會有情緒。白色力量選民是一種自主性的支持者力量，無黨籍台北市長柯文哲或許是代表人物之一，但並非會是柯永遠的鐵粉，如何贏得年輕世代、白色力量的支持，民進黨的府院人事改革，會是關鍵。



1987年生的吳沛憶是民進黨年輕意見領袖代表之一，出身太陽花學運，台灣清華大學社會學研究所碩士。蔡英文2016大選時，吳沛憶擔任競選辦公室媒創副主任，隨後擔任過民進黨發言人，屬蔡英文嫡系人馬，2018年當選台北市萬華中正區市議員，也是綠營新生代正妹。



12月13日舉行的蔡柯會，被外界視為是綠白合作的開頭，但蔡英文與柯文哲兩人互動卻非常冷，民進黨怎麼看這場蔡柯會？吳沛憶接受中評社訪問時表示，她不會把蔡柯會定義是綠白合作，選後中央勢必要與地方溝通合作，因為很多地方已不是民進黨執政縣市了，中央必須展現誠意與態度，這才是蔡英文與六都市長當選人會面的意義。



吳沛憶認為，外界頻頻討論的綠白合作，是一種舊政治、頭人政治的錯誤想像，彷彿雙方領導人點頭了、握手了，支持者就會自動按讚，這嚴重低估了自主選民的數量。況且柯文哲雖是白色力量指標性的人物，但畢竟白色力量不是一個政黨，而是一種比較自主性的支持者的力量，非柯文哲說一聲要綠白合作，柯粉們就會全盤接受。



“現階段沒有條件去談綠白合作”。吳沛憶指出，在台北市長選舉後，緊接著台北市“立委”補選，而一開始傳出綠白合作的議題後，很多柯粉相當反對，這能夠理解，畢竟才剛打完選戰，過程中有很多摩擦、衝突，要馬上合作支持者們的心理能否接受才是重點，相同的民進黨支持者也一樣，綠白合作要不要合作，跟過往講的政黨間的合作不太一樣，選民都會有情感需要緩和。



吳沛憶說，白色力量的興起讓我們看到新型選民的出現，特色是非過去政黨傳統支持者，不會是鐵票、不一定永遠都支持白色力量的誰，“對象”反而沒那麼重要，白色力量討厭的是舊政治、傳統政黨惡鬥的型態，從台北市長與市議員分裂投票就能看出端倪，並非所有市議員打出柯家軍就能全數當選，如親民黨的洪士奇、民國黨的徐世勳落選，所以民進黨需要做的是贏得白色選民支持或保持友好。



吳沛憶認為，民進黨接下來府院人事改革，是否能讓大家感覺到耳目一新會是關鍵，需要展現出年輕政黨的特質，讓民眾相信民進黨比國民黨更創新，如此才能獲得白色力量的支持。



被問到柯陣營提出要合作應該口徑一致，不應該口頭說合作，下面的人卻還在罵，吳沛憶表示，民進黨是合議制的政黨，也不是黨主席說什麼，其他人就不能表達意見，所以民進黨有不同意見這是常態，而非柯市長所認為的“民進黨沒有整合好”。



吳沛憶指出，代理黨主席林右昌與中央的態度說得很清楚，民進黨是要找回過去所有的朋友，對我們來說，包括白色力量、進步社團、民間社團等，都是我們要盡力去修補關係，但修補關係不等於討好，或許在哪些事情上、改革價值相同的部分可以合作，雙方都要有具體作為才可能修補關係。