中評關注：綠中生代卡位　龍邁聯盟成關鍵

林佳龍與陳其邁敗選後首度合體，一起到台中“光復新村”參觀。（中評社） 中評社台中12月22日電（記者 林谷隆）民進黨籍台中市長林佳龍21日下午邀請前綠委陳其邁到台中光復新村，參觀台中推動青年創業基地的具體成果。龍邁兩人都在參選台中市長、高雄市長中落敗，頗有“同是天涯淪落人”的感觸，更同樣要面臨卸任政壇佈局關鍵期，尤其在民進黨中生代接班的浪朝中，龍邁兩人刻意合體，是否走向聯盟，也成為綠中生代崛起的關鍵。



林佳龍、陳其邁都是民進黨中生代政治明星，各自是親游錫堃的“正國會”與親陳水扁的正義連線指標性的人物，雖然同樣在台中市長、高雄市長選戰中落敗，但龍邁兩人在選戰後，藉由網路新媒體社群刻意經營，仍然保持高人氣，一舉一動仍受到綠營支持者期待。



林佳龍選在卸任前，21日下午邀請陳其邁來到台中作客，安排參訪霧峰光復新村，並以直播方式與網友互動，宣傳推動多年的“摘星青年計劃”，讓各界認識台中青創成果。



陳其邁在直播影片中，不斷與林佳龍相互推崇，還刻意提了一個台中的都市傳奇，讓網友莞爾一笑。這部林佳龍臉書的直播影片短短8個小時，就有15萬次觀看紀錄，並獲得1.5萬名網友按讚，陳其邁分享這部片在自己的臉書，也獲得近萬人按讚響應，



林佳龍與陳其邁相會，選在霧峰的光復新村碰面，也是頗具含義。林佳龍表示，陳其邁說要來安慰我，問他是否有思念的地方，他想到這邊有很多青年創業的朋友，所以到光復新村來，說到這幕僚還笑他是否別的含意。陳其邁則提及，2005年林佳龍參選台中市，他自己在高雄本來也要參選，但最後都沒能有好的結果，所以兩人一直以來都有革命情感，林佳龍也馬上跳出來說“落選是當選的開始，所以來光復新村‘光復’一下”。



龍邁兩人在落選後，下一步動態為何，外界已經有各種說法。目前已經傳出，民進黨高層屬讓曾任“國安”諮詢委員的林佳龍，回到“國安”系統，安排出任“國安會秘書長”；身段柔軟的陳其邁則出任“行政院秘書長”；另一種說法，則是龍邁其中一人是接任賴清德的“閣揆”人選，雖然兩人對未來動向都不願鬆口，但從今天兩人的刻意合體，顯然綠營中生代結盟佈局卡位，已經是進行式。