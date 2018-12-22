吳沛憶：民進黨地方黨部已完全喪失功能

吳沛憶。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北12月22日電（記者 鄭羿菲）民進黨台北市議員當選人、民進黨前發言人吳沛憶接受中評社訪問時認為，民進黨桃園市長鄭文燦等人聯合推舉“行政院秘書長”卓榮泰參選黨魁，以民進黨新生代來看，一開始感到很意外，但看是推舉卓也沒那麼意外，主要是因為卓的人和很好，而黨主席人事只是改革第一步，整個黨的組織都需要大幅度改造，如地方黨部在九合一選舉已完全喪失功能。



被問到民進黨前秘書長、新潮流創流大老吳乃仁對鄭文燦等人合舉卓榮泰不滿，表達退流退黨一事，吳沛憶表示，對民進黨來說，曾經支持我們的人現在不支持、不滿、憤怒，吳乃仁絕不是個案，也有很多支持者有恨鐵不成鋼的感受。吳乃仁算是新潮流的大老，比較不是現在黨內的大老，也許派系內的人比較重視這件事，比較算是新潮流派系內的風暴。



1987年生的吳沛憶是民進黨內年輕的意見領袖代表之一，出身太陽花學運，台灣清華大學社會學研究所碩士。蔡英文2016大選時，擔任競選辦公室媒創副主任，隨後擔任過民進黨發言人，屬蔡英文嫡系人馬，2018年當選台北市萬華中正區市議員，也是綠營新生代正妹。



民進黨在2018九合一選舉潰敗，蔡英文為此辭去黨魁一職，黨內要求中生代接班聲音響徹雲霄，但中生代呼聲最高的鄭文燦等人最終卻合力推舉“中生代大師兄”卓榮泰跌破眾人眼鏡。黨內新生代的吳沛憶接受中評社訪問時坦言，我們本來期待中生代出來擔任黨魁，但突然變成推舉卓，“大家有一種是不是好像中生代集體不承擔的感覺，令人感到意外”。



吳沛憶說，但是聯合推舉卓榮泰，也沒那麼意外，因為卓的人和比較好，屬於協調型的人物，卓跟不同派系、老一輩或中生代等，都是很好的整合大家意見的人。接下來的黨主席必須要能提出黨的改革的議程，換新任黨魁的人事只是黨改造的第一步而已，若只換個黨魁，而民進黨從上至下都沒改革，那換誰來都一樣，重點是接下來要提出什麼樣改革的議程。



吳沛憶認為，我們仍然認為，接下來的黨主席若是卓榮泰，中生代的每個人也不能置黨的改革於事外，希望看得見中生代共同推動的角色，而不只是說說而已，如接下來一些黨務改革專案小組，中生代們是不是也要任召集人、委員，並協助幫忙推動各縣市地方黨部的改造等。



“地方黨部在九合一選舉完全失去功能，在接下來的黨改革中，一定要檢討！”吳沛憶喊話，黨的機器以需要大幅改造，特別是地方黨部的功能已不若以往，以前地方黨部的功能是動員、作地方活動，但現在的時空背景下，地方黨部的動員已到極限，傳統配票功能也都失效，地方黨部還能提供什麼作用？



吳沛憶說，地方黨部很多都是有給職的人事，我們的地方黨部組織比起其他小黨大那麼多，但真的有發揮功效嗎？以前地方黨部裡面沒有網路、文宣人才，但現在這麼多假消息，地方黨部完全沒有澄清謠言的功能，也無法掌握地方輿情，“中央政策”沒辦法傳達到地方，也沒辦法搜集地方意見給“中央”，此次選舉的結果已證明地方黨部的功能已達極限，必須轉型。