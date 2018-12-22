中評關注：王金平已有拚2020準備？

王金平最近動作似乎透露，對於選2020已做好準備。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北12月22日電（記者 黃筱筠）前“立法院長”、國民黨不分區“立委”王金平受訪提到，“選不選2020要隨緣”，但有幾個動作可觀察到王參選的意願應該很高。首先，王在選後到中南部積極謝票；也將在下個月出書，新書內容也談及兩岸議題；加上已經表態不會留在“立法院”，這些動作幾乎已嗅到王參選2020已經有所準備。



今年九合一大選，國民黨大勝，拿下15個縣市。王金平除了在高雄市長選舉扮演關鍵角色外，在台中市、雲林縣、花蓮縣、台東縣等都有輔選、幫忙調解的角色。王現在拋出“選2020要隨緣”，一旦明確表態，這些過去曾受到王幫忙的縣市首長就必須要出力。



王金平提到他下個月要出書，內容主要是提到318學運當時過程。當年318事件發生時，王金平居中協調化解，與學生互動關係不差，王此時要回憶這段往事，是否有意拉攏年輕選票。



加上王金平也說新書內容會提到，“國家安全”、台灣內部和諧、和解，處理兩岸關係，追求經濟發展等，這些發言內容都是參選“總統”的層次。



蔡英文2016年剛上任時，曾希望王擔任海基會董事長，但遭到王婉拒。王當時不願意出任的原因之一，就是蔡政府若不承認九二共識，兩岸根本不會通，這樣的海基會董事長有什麼意義。現在國民黨有意參選2020的人，除了馬英九提到不排除統一，打出“九二共識牌”應是中國大陸可以接受。



王金平也提到，應該是不會留在“立法院”了。原本外界猜測王金平這次選舉立下功績，未來若能在“立法院”拿下優勢席次，王再拿回“立法院長”位置，非常有可能。若王把“立法院”這條路封了，接下來似乎也沒有回頭路可走，只能直攻2020大選。

