中評關注：藍天王爭2020　巧妙互相牽制

朱立倫（左起）、馬英九、王金平、吳敦義。(中評社 資料照) 中評社台北12月22日電（記者 倪鴻祥）挾著縣市選舉大勝的優勢，國民黨推誰角逐2020大位突然變得熱門，不論是黨主席吳敦義、25日將交棒的新北市長朱立倫，還是說要“好好想一想”的馬英九，或是強調“緣”的前“立法院長”王金平，4人竟巧妙互相牽制對方。



吳敦義目前掌握黨內“總統”與“立委”的提名大權，又率領全黨在全台22縣市選舉大勝拿下15縣市執政，面對綠營封殺黨產，竟能撐下每月約3千萬新台幣黨務營運的開銷，更厲害的是他識人之明的本領，專找合適人才披掛上陣打勝仗，吳本該是最具優勢的人選，但他聲望呈現低檔，顯得有點被動。



吳敦義的天敵正好是年紀比他少13歲的朱立倫，朱從桃園縣長、“行政院副院長”、黨主席、新北市長完整的政治資歷，不斷擴張經營人脈，加上黨內接班呼聲，新北市成功交棒給侯友宜，以及朱民調支持度遙遙領先吳等因素，都讓朱夠資格取吳而代之，雖然朱2016年大選在“換柱”後親自上陣遭到慘敗，藍營至今有人無法諒解，但也有認為朱是“情勢所迫”、“非戰之罪”。



能夠同時壓下吳、朱兩人的惟獨馬英九。雖然馬執政8年內政未如人意，卸任後又面臨綠營司法追殺，但兩岸、“國防”、“外交”卻有傲人成績；尤其“馬習會”確保兩岸關係和平穩定發展，兩岸又是打開台灣經濟發展的關鍵鑰匙；如今馬人氣回升，成立基金會研議各項政策，出版回憶錄自我檢討、反省、認錯，步步為營，讓他“柳暗花明”。



王金平正好是馬英九的死對頭。王從1975年當選“立委”至今從政資歷43年屹立不搖，王選票上贏不了馬，但政治經營手腕遠勝於馬，藍綠政要都賣王面子，不論2013年9月風暴或稱“馬王政爭”，這場戰爭至今是王略勝一籌，且馬一有動作就會有王的聲音，似乎王的“緣”來就是馬。



合縱連橫，四大天王的競逐雖然誰能出線仍言之過早，卻已讓這場藍營角逐2020大位的戲碼變得更有看頭。