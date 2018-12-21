傳蘇貞昌組閣　蘇巧慧：賴清德是最好人選

中評社台北12月21日電／外傳前“行政院長”蘇貞昌將組閣，民進黨高層今天表示，全力慰留“行政院長”賴清德繼續留任。蘇貞昌女兒蘇巧慧晚間表示，沒有這件事，不知消息從何而來，賴清德是最好“閣揆”人選。



“上報”報道，黨政高層透露，明年1月中旬“立法院”通過總預算案後，農曆年前就要“內閣”總辭，全面改組。將由蘇貞昌接任“閣揆”，陳其邁任“行政院副院長”。



中央社報道，蘇貞昌女兒、民進黨“立委”蘇巧慧晚間受訪時重申，賴清德是唯一而且是最好的“閣揆”人選。她說，既然沒有蘇貞昌接掌“閣揆”這件事情，更遑論陳其邁接任“副閣揆”，不知消息從何而來。“這是有點扯的事情，連陳其邁擔任副閣揆都說得有模有樣，真的滿誇張”。



民進黨高層晚間表示，蔡英文透過“總統府”秘書長陳菊、民進黨團總召柯建銘等黨內重要人士全力慰留賴清德，民進黨內中生代林佳龍、陳其邁等人公開挺賴清德留任；對外，六大工商團體也公開表達強烈建議賴清德留任。



賴清德面對希望留任“閣揆”的聲浪，透過“行政院”發言人表示，態度不變。民進黨高層分析，賴清德的態度很清楚，就是時間一到他會堅定地離開，負起政治責任，不讓檢討流為空言，一如他在敗選檢討記者會中所言“只有我離開，‘總統′才有可能大破大立”。



民進黨高層說，賴清德到底何時離開，依照賴清德的個性只有賴清德自己說了算，但他研判，賴清德留任的機率不高，對於蘇貞昌是否接任“閣揆”，他說，關鍵在於賴清德，蘇貞昌與賴清德關係很好，蘇貞昌會尊重賴清德的意見。



此外，黨內也傳出“立法院長”蘇嘉全組閣的聲浪，日前朝野協商中國國民黨“立法院”黨團書記長曾銘宗當面恭喜蘇嘉全要組閣、當“行政院長”，但曾銘宗轉述，蘇嘉全回說，要留在“立法院”與他常相左右。



民進黨高層分析，如果賴清德留不住、蘇貞昌也不願意接任“閣揆”，蘇嘉全也是“閣揆”的可能人選，但“閣揆”到底由誰出任，“閣揆”任命權在“總統”，最後要看蔡英文怎麼思考整體人事布局，以迎戰2020的選戰。