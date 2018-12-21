緬甸軍方宣佈暫停對民地武的軍事行動

中評社北京12月21日電／緬甸軍方21日宣佈，從即日起暫停對該國民族地方武裝（民地武）組織的軍事行動，直至2019年4月30日。



新華社報道，緬甸國防軍總司令部在一份聲明中說，在軍隊暫停軍事行動期間，民地武組織將可以就各自區域的停火問題與緬甸民族和解與和平中心進行協商，軍方在必要時也會參與，以促使各地尚未加入停火協議的民地武組織早日簽署全國停火協議。



聲明呼籲民地武組織遵守先前作出的承諾，不要給當地民眾製造負擔。軍方表示將會配合併幫助因戰亂而流離失所的民眾重返家園。



緬甸軍方這一決定是對緬北三個民地武組織本月早些時候表態願繼續推動和平進程的回應。



本月12日，緬北民地武組織果敢同盟軍、德昂民族解放軍、若開軍聯合發佈聲明，表示願與政府、軍方一起通過對話解決目前的軍事衝突和政治矛盾。聲明說，為早日實現和平，三個民地武組織願意首先停止軍事行動，並希望軍方也能平息戰火。



緬甸1948年獨立後存在數十個民地武組織。2013年11月起經過9輪和談，緬甸政府最終於2015年10月與8個民地武組織簽署全國停火協議。2018年2月，又有兩個武裝組織簽署全國停火協議。目前，仍有大約10個民地武組織尚未簽署全國停火協議。