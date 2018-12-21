中央經濟工作會議：防金融市場異常波動和共振

中評社北京12月21日電／21日閉幕的中央經濟工作會議提出，打好防範化解重大風險攻堅戰，要堅持結構性去槓桿的基本思路，防範金融市場異常波動和共振，穩妥處理地方政府債務風險，做到堅定、可控、有序、適度。



新華社報道，中國人民大學重陽金融研究院高級研究員董希淼表示，當前中國宏觀槓桿率上升的勢頭明顯放緩，但仍存在結構性問題。對此，必須堅持結構性去槓桿的方向和思路，對該限制的領域加以限制，該支持的加大支持力度。



國家金融與發展實驗室副主任曾剛表示，去槓桿過程中要根據實體經濟的實際運行情況、金融市場的承受能力，適度把握力度和節奏，防範金融市場異常波動和共振。



對於地方政府債務問題，董希淼表示，總體來看，中國地方政府債務風險可控。要嚴控增量、消化存量，加快財政體制和地方融資機制改革，並通過創新方式逐步解決。



曾剛認為，在控制地方政府債務總量的基礎上，要分類管理，不能“一刀切”，防止出現潛在風險。



會議提出，要以金融體系結構調整優化為重點深化金融體制改革，發展民營銀行和社區銀行，推動城商行、農商行、農信社業務逐步迴歸本源。要完善金融基礎設施，強化監管和服務能力。



曾剛表示，當前實體經濟存在融資不暢的問題，一個重要原因是金融供給與實體經濟需求不太匹配。當前實體經濟結構發生變化，服務業等第三產業興起，需要新興的金融服務來相適應。調整優化金融體系結構，一方面要優化銀行體系內部的結構，另一方面要適度提高非銀行金融機構的比例，多渠道滿足企業的資金需求。