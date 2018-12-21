美國防部長馬蒂斯去職的背後

中評社北京12月21日電／美國總統特朗普20日傍晚在社交媒體推特上宣佈，國防部長馬蒂斯將於明年2月底“退休”，他將很快提名新防長人選。美媒隨即披露了馬蒂斯當天早些時候致特朗普的辭職信。



新華社報道，分析人士指出，馬蒂斯與特朗普存在理念分歧，他的離去將進一步削弱特朗普政府中的建制派力量，或將加強政府的鷹派色彩，並增加美國軍事外交的不確定性。



為何走人



作為五角大樓掌門人，馬蒂斯與特朗普在諸多問題上意見相左已是公開的祕密。從組建太空軍時機到變性人能否參軍，從美國退出伊朗核協議到暫停美韓聯合軍演，從在美墨邊境部署軍隊到參謀長聯席會議主席鄧福德的繼任人選，據說馬蒂斯都與特朗普不一致，但最終還是特朗普說了算。



《華盛頓郵報》資深記者鮑勃·伍德沃德在今年9月上市的新書《恐懼：白宮中的特朗普》中寫道，馬蒂斯曾私下形容特朗普對朝核問題的理解如同五六年級小學生。馬蒂斯可能去職的傳聞自此不絕於耳。



美國輿論普遍認為，馬蒂斯去職的直接導火索是特朗普19日突然宣佈從敘利亞撤軍。五角大樓官員20日又透露，已接到從阿富汗撤回半數兵力的命令。據美國媒體報道，撤軍決定並未事先通報盟國。美媒稱，包括馬蒂斯在內，美國政、軍、外交界許多人士都反對特朗普這兩項決定。他們認為特朗普所稱已在敘戰勝極端組織“伊斯蘭國”並不屬實，擔憂“孤立主義是傷害美國及其盟友的軟弱戰略”。



分析人士指出，與特朗普的觀念分歧是馬蒂斯決定走人的根本原因，而其中最大的分歧，則在於美國應如何對待盟國、盟友體系和美國主導構建的國際秩序。



馬蒂斯在辭職信中強調，他的“核心信念”是，美國的實力“與美國獨特而全面的聯盟和夥伴關係體系的力量密不可分”。他聲稱，美國應當尊重盟國，為盟國提供“有效領導”。他主張動用“美國力量中的所有工具來提供共同防禦”，促進符合美國利益的國際秩序。



馬蒂斯在辭職信中對特朗普說：“您有權任命一位在這些和其他問題上與您觀點更一致的國防部長。因此，我相信到我離職的時候了。”他在信中明確自己去職的時間是明年2月28日。

